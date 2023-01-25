91歲夏春秋缺席老婆冬嬸壽宴　君如古仔阿佘秋生各出1萬抽獎金

昨日年初三（24日）是吳君如媽媽冬嬸的生日，疫情措施放寬，君如即大排筵席為媽媽舉辦壽宴，廣邀約70位親朋好友出席。91歲「冬叔」夏春秋未有現身，不過冬嬸女兒吳君如、兒子吳君祥，還有女婿陳可辛、孫女陳是知濟濟一堂；圈中好友佘詩曼母女、黃秋生、袁文傑和太太、馮素波（波姐）、梁葆貞（順嫂）、文雪兒、馬海倫、高海寧等等，連近日被編劇任俠要求公開對話的古天樂亦有到賀，場面熱鬧！

冬嬸生日，佘詩曼同媽媽都有到賀。（FB@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

吳君如和吳君祥姊弟為媽媽慶祝生日。（FB@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

現場約有70人，好熱鬧！（FB@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

資深傳媒人汪曼玲今日在facebook分享壽宴的歡樂片段，直擊現場情況，寫着：「冬嬸生日壽宴，抽獎人人有獎金，永不落空。皆大歡喜，大家開心到不得了！冬嬸年初三過生日，今年的壽宴，認真賓客盡歡！」

汪曼玲透露冬嬸敬辭一切賀禮，應邀嘉賓只需給100元，其中50元撥作玩Bingo的獎金，另外50，捐贈東華三院做善事。她透露派彩成績：「Bingo橫一行、直一行及斜一行中,各得100元獎金，袁文傑及Anson波（波姐）最後瓜分了2600元獎金。」

古天樂未有為編劇任俠要求公開對話影響心情，在壽宴上與資深傳媒人汪曼玲攬住合照。（FB@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

黃秋生亦拿出了1萬元抽獎，文雪兒抽中大獎！（IG@candymancandy）

除此之外，當然還有壓軸大抽獎，古天樂、吳君如、佘詩曼、黃秋生及Samual哥各出1萬元，讓現場70餘人，人人中獎，永不落空，部份人運氣好更可以連中兩次。最有運是文雪兒，抽中5000大獎，她即拿出2500再抽。

陳可辛的爸爸陳銅民抽中4000，也全數捐出。順嫂也中了3000。連炎輝也把中獎的1000送出。皆大歡喜，大家都開心到不得了！吳君祥的契爺契媽送出三様珠寶禮物，冬嬸抽中其中一個幸運兒是外孫女陳是知。在此恭賀冬嬸生日快樂、身體健康、開開心心。 」

文雪兒亦有在IG上載合照，開心抽到大獎：「昨晚冬嬸生日，祝冬嬸生日快樂🎊💐🎉🥳身壯力健💪💪💪君如送出全場大獎，由古天樂抽到我，由兩大紅人接過大獎，今年應該鴻運當頭啦👏👏👏👏👏」。

文雪兒抽到君如送出嘅全場大獎，自覺好幸運。（IG@candymancandy）

陳是知（左）在蛋糕前影相。（FB@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）