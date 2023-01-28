東張西望｜中女被44歲失婚男情騙　賣金賣股票幫「愛人」失230萬

TVB節目《東張西望》今晚（28/01）一集報道一單感情騙案。女受害人張小姐在招聘網站認識了外國的J先生，J先生透過假扮請人而得到張小姐的電話，後來更「一日三餐」地噓寒問暖，向張小姐大獻殷勤。



張小姐被騙230萬。（《東張西望》截圖）

張小姐向《東張西望》表示，這位J先生不時都會關心她，和她聊天時更會提起自己44歲婚姻失敗，對女性失去信心但又很喜歡小朋友，還會唱情歌給她聽，又會send相。直到有一日，J先生向張小姐稱公司要進行油管維修工程，用了30多萬港幣買物資，又因為德國加了入口稅，所以資金周轉發生問題。而張小姐就因為同情心，給了「愛人」9萬歐元（約76萬港幣），之後又因為不同原因，張小姐又借給他2萬歐元。

張小姐以為j先生喜歡上她。（《東張西望》截圖）

未幾，J先生又說急需運費，所以張小姐將保險櫃的金飾、手錶、手袋、股票等套現，再借錢給J先生。張小姐說，前後總計借出了差不多10次，金額超過230萬港幣。後來張小姐向J先生查詢身份時，J先生就將護照拍下，但後來張小姐拿到美國領事館求證後，經證實這本護照是假的。而J先生拿到錢後就消失，不再與張小姐聯絡了。

真係好多網上陷阱。（《東張西望》截圖）

談及J先生，張小姐說：「佢會講等佢啲小朋友上大學之後，可以一齊創造好多美好回憶，直到終老。講好多嘢暗示，其實佢鍾意咗你。」

張小姐被騙。（《東張西望》截圖）