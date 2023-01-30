麥玲玲罕有爆愛情史原來勁多人追　現任老公一招「攻心計」贏芳心

堪輿學家麥玲玲於1994年結婚，至今已有29年，麥玲玲形容兩人是「互補」性格，老公EQ較高，辦事慢條斯理；而麥玲玲則較急躁、是強悍的另一半。不過多年過去，夫妻倆恩愛如昔，老公從不抱怨麥玲玲工作繁忙，沒有時間陪伴。麥玲玲婚紗相曾經曝光，年輕時她擁有尖下巴，更被讚激似日本女神松田聖子。

麥玲玲。（資料圖片）

麥玲玲近日接受內地電台節目《麗人麗語》訪問，罕有談及老公追求她的趣事。問到當伴結婚有否考慮對方經濟條件，她指：「係一個錯誤嘅抉擇，都係一個笑話。」又搞笑說：「你唔好睇我咁其貌不揚，因為我性格好，所以好多男仔追我。」

麥玲玲婚照。（麥玲玲提供圖片）

麥玲玲憶述，當時已認識現在老公何德，他是麥玲玲學生，因為就讀的電子工程全班只有兩位女同學，故一直很少機會認識女性和拍拖，更經常叫麥玲玲介紹對象，「點知他冇一個成功。」

當年麥玲玲有位靚仔追求者，對方唯一缺點是家境清貧，麥玲玲曾因而向何德吐苦水，大呻揀唔落手，怎料何德竟使用「攻心計」，她說：「有一日佢開車車我去嗰個男仔屋企樓下，係比較窮嘅屋邨，佢一副戥我唔抵嘅樣話，『如果你以後嫁俾阿邊個呢，以後你就要住呢啲屋邨啦，喺走廊炒菜、抱住個仔。」

25歲時的玲玲姐。

麥玲玲聽後當堂被嚇窒，她說：「嘩，我心入面即刻浮現《獅子山下》個畫面，心諗唔係咁慘呀嘛。佢話：『嗱如果你揀我呢，係唔同嘅，起碼我有層樓，又有架車，各樣嘢都幾好呀，咁你可以考慮吓我。』咁衰俾佢嚇一嚇，佢仲要補咗一兩句嘅，佢話『嫁一個男仔，你係嫁俾佢將來，娶一個女仔，你要娶佢現在。』」

玲玲姐少女時有尖尖的下巴。

麥玲玲坦言當時喜歡有穩定工作的男人，不喜歡生意人，「起碼佢係專業人士，係好啲嘅。」最終麥玲玲與何德交往一段時間後，感覺他「都Ok喎」，便嫁了對方。

不過麥玲玲笑指這只是故事的上半部分，下半部分是當年那位家境一般的靚仔追求者竟然「發咗達」，麥玲玲扮作一臉不值地笑說：「證明我係一個好唔現實嘅女仔，當時我係冇睇到人哋係咪搵到錢，或者嫁個有錢人，我真係嗰一刻純粹鍾意，個男仔講嘢好温柔、好慢。」其後麥玲玲再認真笑說：「其實個性格（靚仔追求者）係唔啱嘅，我揀何德（現任老公）係啱嘅，只不過後尾人哋發咗達啫！」

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