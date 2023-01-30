曾志偉接受鄧炳強訪問互相大讚　想政府摻埋TVB玩一齊宣傳香港

保安局局長鄧炳強間中在社交平台的節目《小角色，大人物》中會訪問一些名人，而昨日（29日）他就上載了訪問無綫（TVB）總經理曾志偉的片段，訪問中二人不停「互笠高帽」。曾志偉表示平日是他訪問人比較多，今次輪到他被局長訪問，局長更稱：「世事好多嘢都估唔到。」

保安局局長鄧炳強間節目中訪問曾志偉。 (《小角色，大人物》截圖)

鄧局長稱呼曾志偉為「橋王」，大讚曾志偉天生創意多，問他後天如何培養創意？曾志偉認為後天十分重要：「我見親啲新同事都係畀三個最重要嘅角色，第一一定要努力，第二就是努力，第三都係努力，我自己嘅座右銘就係將勤補絀。」曾志偉更指先天不足便後天培育，所以勤力十分重要。曾志偉自嘲：「你知我哋呢啲其貌不揚，身材又細粒，喺群眾入面啲人都望唔到你。咁你要突出自己，就要講多啲嘢，講嘢好風趣阿幽默阿咁樣，咁人哋先至會注意你㗎！」

曾志偉分享除了風趣幽默，話題更要貼近社會，指最初可以說很好笑的笑話，但之後要在最後「捧」回他人，人家便會覺得你很體面。他更表示人與人之間需要互相尊重，最重要與朋友分享快樂。鄧局長亦笑著說：「今日真係學到好多嘢！做人要多觀察、多留意、多實踐。」

鄧局長稱呼曾志偉為「橋王」。 (《小角色，大人物》截圖)

鄧局長之後再問曾志偉政府的宣傳工作如何可以更有效？曾志偉說：「如果你講嗰樣嘢出嚟，係大家都覺得認同嘅，其實都唔洗點宣傳，市民都會同你宣傳。而家咁坐喺度傾計，已經覺得係最好，有一件事最重要嘅就係真！真先令到大家認同你。」曾志偉再大讚鄧局長每次見記者時都會事前準備充足：「呢個一定係局長花咗好多時間同好多人討論過，然後講返出嚟畀大家聽，因為大家都聽得好明白。」鄧局長聽過曾志偉的話後就說要認真、用心及貼地，看來得益不少。

鄧局長之後再問曾志偉政府的宣傳工作如何可以更有效？ (《小角色，大人物》截圖)

鄧局長再問曾志偉為什麼突然會從幕前轉為行政人員？曾志偉就說：「突然間要返番一個寫字樓工，對我嚟講其實係唔好唔習慣，我返嚟TVB最緊要嘅一樣嘢，其實喺宜家呢兩三年，香港咁艱難又疫情，我哋就希望能帶更多歡樂畀觀眾。你用心觀眾係接收得到，所以做到冇得瞓都係值得，因為你做嘅嘢有人認同你。」鄧局長大讚曾志偉對TVB有遠景及抱負。

鄧局長再問曾志偉為什麼突然會從幕前轉為行政人員。 (《小角色，大人物》截圖)

鄧局長在每次的節目尾聲時都會問嘉賓想他為自己做什麼，曾志偉謂：「希望有機會都能夠摻埋我哋玩，你有啲咩嘢msg呢，想大家都知道，將條線插入我哋度，咁我哋就好似個大喇叭咁，周圍話畀人聽。」曾志偉希望令香港的年青人更加認識香港，透過電視宣傳：「將香港嘅好同精神，未來嘅香港棟樑出一分力，一定要摻埋我玩。」最後鄧局長更笑指：「好似唔係我為你做，而係你為我做。」更說如果每個人都像曾志偉這樣正面及樂觀，香港人就會「Super」，達到雙嬴的局面。

鄧局長在每次的節目尾聲時都會問嘉賓想他為自己做什麼。 (《小角色，大人物》截圖)