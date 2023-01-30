姚焯菲入讀奧克蘭女子貴族寄宿學校　生活照曝光一年使費逾40萬

姚焯菲本月24日離港，飛抵新西蘭後稍作休息，就已經要開學。（資料圖片）

姚焯菲（Chantel）到新西蘭升學，日前正式開學。原來佢揀讀嘅係位於富人區Epsom嘅奧克蘭拔萃女子學校（Diocesan School for Girls）。校內除有圖書館、劇院、個人音樂練習廳、室內水上運動中心外，更有達到奧運標準嘅球場同多功能運動場地。除此之外，學校更有一個化學、物理和生物實驗室嘅專業科學教學區，以及有一個用於教授藝術與設計、食品研究、面料研究和材料技術嘅專業設施教學大樓。

Chantel入讀女校，難怪佢話暫時都唔考慮拍拖。( IG圖片）

Year 7以上嘅學生將會學習嘅英語、藝術（舞蹈，戲劇，音樂和視覺藝術）、健康和體育、人文、語言、數學、技術（數字學習，食品，面料和材料）、科學和宗教研究，非常多元化。學費方面，姚焯菲就讀嘅級別一年為48,500澳元（約266,750港元)、住宿費為18,700澳元（約102,850港元)，再加上其他雜費，一年花費約40多萬。

Diocesan School for Girls每年收生名額有限，報讀嘅國際學生需要參加筆試和面試，學生必須達到規定的英文水平，才能入學。

由學校限時動態照片所見，一班約有30人， 身穿小背心及短裙於人群中十分顯眼，學校專頁亦透露原來昨晚（29日）係第一晚嘅迎新活動：「很棒的第一晚！很高興今天見到大家，看到大家聚在一起參加團隊建設活動！迫不及待地等待著美好的一年！」

相信Chantel應該好多會習慣新生活。（ig圖片）

點撃睇下姚焯菲飛新西蘭機場相：