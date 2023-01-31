Jackal＠Dear Jane節目曬最愛勞力士　比原價貴三倍都照食炒？

樂隊Dear Jane成員Jackal（伍漢邦）和Tim（黃天翱）昨晚（30日）擔任ViuTV節目《晚吹-讓我一次買個夠》嘉賓分享自己的購物經歷，Tim因為有老婆仔女而沒有太大的購物癮，但相反，未婚的Jackal則更捨得花錢在自己身上，不但有儲運動鞋的興趣，亦很喜歡揸靚車，兼且還擁有多隻名錶。



Jackal（伍漢邦）和Tim昨晚（30日）擔任ViuTV節目《晚吹-讓我一次買個夠》嘉賓分享自己的購物經歷。（ViuTV影片截圖）

Jackal在節目上大曬冷公開自己家中的波鞋收藏，就片段所看儲物架上至少都已經放滿了5、60對，當中更加有不少都是Nike的高筒系列：「呢個系列嘅高筒鞋係我最鍾意嘅款式，佢有好多同其他品牌嘅聯承，我都有買到，除此之外我都算好鍾意買波鞋，容易襯衫嘛，所以買波鞋都成為咗我嘅生活習慣。」當奴發現Jackal喜歡收藏波鞋，但為何沒有保留鞋盒的習慣？原來是因為Jackal並沒有把這些波鞋當作收藏品：「我係會着嘅，我一定會着，唔會就咁擺喺度，我買嘅任何一樣嘢都會用，我好少買一樣嘢係用嚟儲，好似神明咁供奉佢或者摸下佢，我全部都會用嘅。」Jackal又解釋自己買波鞋大多數都不用炒價買回來，即使當年在紅館開騷穿上的炒價過萬的波鞋，他都是以四位數就買到。

Jackal成屋限量版Air Jordan。（IG：@dearjanejackal）

Jackal在節目上大曬冷公開自己家中的波鞋收藏。（ViuTV影片截圖）

另外，Jackal雖然經常在IG曬名車，但其實他的開支並沒有大家想像中這麼多：「我嘅消費模式應該咁講，例如10萬買一架車，唔算係好誇張啦，但我唔會咁一次過將錢花喺一架車上面，我可能會係買一架2萬、一架2萬5、一架1萬幾嘅車，其餘嘅錢我會用嚟維修，我想享受同時擁有同埋自己維修嘅時刻，不過搞掂晒架車我就會賣咗佢，所以將錢花喺車上嘅時間唔會好長。」他又笑言買車是投資的一種，自己花了很多時間做資料搜集格價，去看看哪些東西有價值抑或哪裏可以找到更便宜的東西。

Jackal買車其實是投資！（ViuTV影片截圖）

Jackal又分享了自己兩隻名錶的故事，其中一隻由爸爸所贈，而另一隻則是用原價三倍才買到的：「細個嘅時候我好鍾意爸爸嘅一隻錶，成日都問佢可唔可以畀我戴，爸爸死都唔制，直到近呢幾年佢無端端攞住隻錶畀我，問我『你係唔係鍾意隻錶？交畀你吖』我心諗，咁好？佢交俾我嗰一刻就話：『以後頭家就交俾你喇』我係好鍾意隻錶，但變成一家之主，我就唔係好想咁快。」

Jackal手上這隻錶對他來說別具意義，用了原價三倍才買到。（ViuTV影片截圖）

另外Jackal還帶了一隻愛錶上節目介紹，他說這隻錶之所以用了原價三倍才買到，是因為當年沒有足夠的經濟能力：「我嗰時做琴行，手錶嘅價格超越咗我當時嘅人工，所以我當時係冇買，直到近呢兩年，我以當時原價嘅三倍價錢買番佢，因為如果我當時碌卡買咗佢，如果還唔到卡數嘅時候，就好似負債咁，所以到而家有能力賺錢，比較輕鬆嘅時候先去買呢隻錶，而我又負擔得起，我寧願喺呢個時候先買，好過當時我勉強買一隻比而家平啲嘅錶！」據畫面所見，Jackal手中名錶應是勞力士GMT- MASTER II 紅黑可樂圈，現時二手價約10萬 。

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