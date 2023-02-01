大劉劉鑾雄拍賣Hermès原來部分呂麗君用過同款 最貴一個200萬
撰文：袁汎煌
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香港著名富豪「大劉」劉鑾雄一向被譽為世界級的Hermès手袋收藏家，他最近就罕有地將其諸多珍品之中的一小部分割愛，慈善拍賣77個名牌手袋，當中，包括估價高達200萬港元的鑽石白金扣鱷魚皮Birkin手袋及其他限量版手袋，合共估價高達1,631萬港元。有細心網民發現，當中有不少的手袋款式，原來舊愛呂麗君（現名呂姵霖）都曾經用過同款。
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而早前大劉開記招澄清他與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）的關係，更回應過往種種傳聞，當中他力數呂麗君的為人，又以《畫皮》來形容對方：「Apply唔到某啲人嘅出身，即係嗰啲係ET外星人，絕咗緣，即係個心冇心跳嘅。好似我睇過《畫皮》咁，聊齋故事咁，冇心跳㗎嘛，唔係人㗎嘛，你明唔明我意思呀？真係呀，你明唔明我講咩呀？」據知，大劉會秉承樂善好施的一貫作風，拍賣所得的部分收益將撥捐慈善用途。劉鑾雄慈善拍賣77個名牌手袋 即睇珍藏包包估價逾1,600萬港元
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呂麗君為何窮途末路要向劉鑾雄求救？
市場消息人士指，呂麗君非常豪爽，雖然大劉雖然早已經公開跟她斷絕關係，但她投資風格進取，近年大舉投資失利，結果導致財政危機，需要向劉鑾雄緊急求助。
劉鑾雄分身家過程中呂麗君得到了多少產財？
大劉分身家後曾經說，呂麗君已是超級富婆，無需要我任何經濟支持，也可過着富裕的生活。傳聞她獲得多間豪宅、大量現金、首飾及其他禮物，價值高達XX億元！