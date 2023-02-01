大劉劉鑾雄拍賣Hermès原來部分呂麗君用過同款 最貴一個200萬

香港著名富豪「大劉」劉鑾雄一向被譽為世界級的Hermès手袋收藏家，他最近就罕有地將其諸多珍品之中的一小部分割愛，慈善拍賣77個名牌手袋，當中，包括估價高達200萬港元的鑽石白金扣鱷魚皮Birkin手袋及其他限量版手袋，合共估價高達1,631萬港元。有細心網民發現，當中有不少的手袋款式，原來舊愛呂麗君（現名呂姵霖）都曾經用過同款。

人稱「大劉」的富商劉鑾雄劉鑾雄先生一向被譽為世界級的Hermès手袋收藏家 。（葉志明攝）

呂麗君是Hermès愛好者。（VCG）

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而早前大劉開記招澄清他與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）的關係，更回應過往種種傳聞，當中他力數呂麗君的為人，又以《畫皮》來形容對方：「Apply唔到某啲人嘅出身，即係嗰啲係ET外星人，絕咗緣，即係個心冇心跳嘅。好似我睇過《畫皮》咁，聊齋故事咁，冇心跳㗎嘛，唔係人㗎嘛，你明唔明我意思呀？真係呀，你明唔明我講咩呀？」據知，大劉會秉承樂善好施的一貫作風，拍賣所得的部分收益將撥捐慈善用途。劉鑾雄慈善拍賣77個名牌手袋 即睇珍藏包包估價逾1,600萬港元

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