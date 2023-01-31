胡歌老婆正面相曝光？　爆兩人相差11歲女方是其執行經理人

40歲內地男星胡歌今日（31日）突然在微博宣布已婚做爸爸，並透露老婆非公眾人物，為了讓孩子順利誕生，因此喜訊隱而未宣，望大家多多包涵。消息一公開即刻引起網友熱議，除了送上祝福的之外，胡歌太太的相關信息也在微博曝光。



胡歌喜當爸。（VCG）

有網友在微博曬出一張胡歌與眾人的合照，指相中身穿白色毛衣的女子就是他的太太，該女子留著一頭短髮，笑容可掬，氣質溫婉，兩人因養貓結緣，早在21年已經領證結婚；而在1月22日時，有網友曾爆料胡歌將做爸爸，女方是他的生活助理，因為拍戲在一起；也有指女方叫黄曦宁，1993年出生，福建人，曾是胡歌的執行經紀，內地狗仔江小宴也曾在直播中爆料胡歌太太的名字叫黄曦宁，與網友翻出的結婚登記信息一致，據顯示，兩人在去年9月21日登記結婚。

2005年，胡歌憑藉主演的古裝劇《仙劍奇俠傳》一炮而紅，成為當時內地最受歡迎的演員之一。2015年，他以《瑯琊榜》斬獲第22屆白玉蘭獎最佳男主角、第28屆中國電視金鷹獎觀眾喜愛的男演員及最具人氣男演員、2015國劇盛典最佳男主角等獎項，事業再攀高峰。雖然出道20年來，胡歌並不高產，但不乏口碑收視雙收的作品，且為人低調，因此深受網友歡迎。