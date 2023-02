姚焯菲(Chantel)早前到紐西蘭升學,不少粉絲歌迷都感到到不捨,她今日(6日)上載一條親自剪輯的Vlog影片到YouTube,分享自己在當地生活的點滴。



姚焯菲到紐西蘭升學,拍了一條Vlog給粉絲。(YouTube截圖 / Chantel Yiu 姚焯菲)

YouTube片中,姚焯菲初到校舍後就決定多結交朋友,親自到花店購買仙人掌小盆栽,並手寫了一張心意卡送給同一校舍的「鄰居」。之後,她就在爸爸的陪同下,到超級市場添置日用品和家具。Chantel也親自佈置房間,安裝了書枱燈和擺放衣物層架等,還將由香港帶來的照片放好,其中可以看到她把BLACKPINK的照片釘在記事板上,而《聲夢傳奇》的學員合照,則被小心地擺放在書架上。

姚焯菲釘了同「6呎型男」張馳豪演唱會的工作證在記事板上。(YouTube截圖 / Chantel Yiu 姚焯菲)

姚焯菲新居書架放了聲夢學員合照。(YouTube截圖 / Chantel Yiu 姚焯菲)

姚焯菲也向鏡頭展示護膚品等日常用品,最後更以「眼鏡娘」造型現身,她說道:「I'm all alone now,roomate is not even here. 好啦,咁就係今日條片,希望大家鍾意,我要去剪片啦。」