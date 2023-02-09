陳柏宇被封「隱世歌手」紅歌不紅人　出道14年再學唱歌邁國際舞台

「隱世歌手」陳柏宇（Jason）出道至今已經第17年個年頭，推出過無數唱到街知巷聞的作品，《I Miss You》、《你瞞我瞞》、《逸後》相信就算不是fans都一定有聽過。早前Jason獲邀遠赴日本出演「The First Take」獻唱改編版本的《你瞞我瞞》，成為香港首位出演該節目的歌手而成為全城熱話，但其實他亦曾經歷過事業低潮，多年來都被外界指「紅歌唔紅人」，捱足11年才首次踏足紅館開演唱會，登上事業的高峰。



陳柏宇昨晚（4日）於亞洲博覽館舉行《陳柏宇feat. 九龍搖擺俱樂部演唱會2023》演唱會。（葉志明 攝）

1983年出世的陳柏宇原名陳廣偉（Ivan），自7歲起移居加拿大，直到於22歲時回流香港，並於好友將其demo寄到Sony Music之後獲賞識而簽約成為Sony旗下的歌手，23歲正式改藝名「陳柏宇Jason」出道。他一出道不久就憑着幾首歌曲《固執》、《永久保存》及《車匙》等歌曲爆紅，包攬多個頒獎典禮的新人獎項。其後他一連推出的兩隻專輯都得到好成績，《I Miss You》、《I Will Be Loving You》及《你瞞我瞞》均橫掃多個獎項，其中以《你瞞我瞞》成績最好，奪叱咤專業推介第三位。

（CFP）

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Jason多年來都被外界指「紅歌唔紅人」，其實與「HKRIA版權風波」有好大關係。適逢Jason當時事業開始起步之際，2009年年底香港音像聯盟（HKRIA）旗下的唱片公司（環球、華納、Sony Music及EMI）與TVB未能在版稅問題達成共識，相關歌手包括Jason一度絕跡無綫電視，令他的聲勢受挫，雖然他在這段期間推出的歌曲如《尊嚴》、《命案》及《讓子彈飛》等依然高質，但卻未有如前作般大紅。

因HKRIA版權風波的打擊下，Jason無奈被逼休息一年，直到2015年再出新專輯，終於憑着《別來無恙》和《回眸一笑》廣受網民喜愛而一吐烏氣兼橫掃各台大獎，亦因為他謙虛的態度在網民的推舉之下得到「隱世高手」的稱號。他於2017年適逢出道十週年之際，憑着《沒有你，我甚麼都不是》成為四台冠軍歌，兼且繼《你瞞我瞞》後再入選叱吒「我最喜愛歌曲」五強，並於翌年成為由觀眾一人一票投選出的叱咤「我最喜愛的男歌手」，當時他得獎時哭成淚人，他的得獎感言更令樂迷非常感動：「如果呢個係我最後一次得到『我最喜愛男歌手』嘅獎座，我唔會覺得可惜，因為已經中咗。我唔怕失敗，因為我點樣失敗都好，永遠都有你哋喺我背後支持我。我老婆每一年都同我講『佢哋唔識貨唔緊要呀，因為喺我心目中，你已經係我最喜愛男歌手。』」

《別來無恙》絕對是陳柏宇的最佳代表作之一，將「我現時自己肯做飯」唱到街知巷聞。（YouTube：Sony Music Entertainment Hong Kong ）

Jason於2017年奪得由觀眾一人一票投選出的叱咤「我最喜愛的男歌手」獎項。（網上圖片）

Jason出道多年甚少傳出緋聞，現時的妻子為他於2011年因拍攝電影《喜愛夜蒲》而認識的符曉薇（Leanne），兩人於2017年結婚。同年，Jason更終於一嚐在紅館開騷的滋味，舉辦一連兩場《陳柏宇Speechless演唱會2017》，廣受外界好評。然而，他卻於翌年突然曾因用錯聲導致聲帶起繭兼出血而無法唱歌，當時已經出道14年的Jason因此決定要重新再學過唱歌，然而學唱歌初期時狀態不穩，試過在叱咤台上走音而要當眾道歉，不過近年陳柏宇的歌唱技巧已明顯了不少，推出的作品如《感情這回事》、《本能寺》、《對得起自己》及《有天》等等都受到樂迷的喜愛。

Jason與符曉薇於2017年結婚，兩人結婚時的甜蜜時刻更收藏在《霸氣情歌 - 閃足一世足本記錄》MV中。（YouTube影片截圖）

Jason於2017年終於一嚐在紅館開騷的滋味，舉辦一連兩場《陳柏宇Speechless演唱會2017》。（資料圖片）

學唱歌後的Jason，無論是聲帶的狀態、還是唱歌的技巧都幾乎是出道以來的最高峰，39歲的Jason早前獲邀登上日本音樂YouTube頻道《THE FIRST TAKE》（ザ・ファースト・テイク），演唱出經典作《你瞞我瞞》廣受外界好評，在24小時內得到過百萬點擊。另外，他除了是第一位登上該節目的香港歌手，同時亦是繼內地女歌手蘇芮琪及台灣男歌手韋禮安之後再登上《THE FIRST TAKE》的華語歌手，因此分外受到國際樂迷的關注。