呂爵安憑努力歌影視三棲發展順利　花姐：Edan有成績唔使多謝我

MIRROR成員呂爵安（Edan）憑電影《闔家辣》及《過時過節》入圍「第41屆香港電影金像奬」最佳新演員，一人獨佔兩個新演員提名，非常厲害，他日前出席活動時表示「已經當自己贏咗」。除演技獲得肯定外，Edan的綜藝感和搞鬼的性格亦令他深受網民喜愛。他早前獲邀到法國出席巴黎時裝周，並在當地慶祝生日。Edan放低偶包在羅浮宮前又Rap又跳，將光頭幫的《天水圍Gang Gang》改編成《Paris嘅Gang Gang》，更自嘲「人無恥，便無敵」，𠱁得一眾網民非常開心。



Edan憑電影《闔家辣》及《過時過節》獨佔兩個「金像奬」新演員提名。（IG圖片）

擁搞鬼性格加音樂才華 憑努力及真性情獲大眾認同

擁有搞鬼的性格、「綜藝之神」的眷顧，加上考獲八級鋼琴和小提琴，不時於舞台上自彈自唱，這份反差感令他吸粉無數。2018年參加《全民造星》獲得第八名加入MIRROR，2021年推出首支個人單曲《E先生連環不幸事件》「單飛」出道，歌曲一出即大受歡迎，更令Edan成為隊中首位取得三台冠軍歌的成員。出道四年，他憑着努力及真性情一步一步獲得大眾喜愛和認同，歌影視三棲發展的他實行要做一個全能的藝人。

Edan放低偶包在羅浮宮前又Rap又跳，更自嘲「人無恥，便無敵」，𠱁得網民非常開心。（IG圖片）

歌影視三棲發展順利 花姐：Edan有成績完全唔使多謝我

Edan除了有音樂才華，更是隊中的「學歷擔當」，2015年於DSE考獲最佳五科25分的成績，入讀香港大學的工商管理學（資訊系統）學士。讀書期間於2018年參加ViuTV選秀節目《全民造星》並取得第8名加入MIRROR，2021年推出單曲《E先生連環不幸事件》成隊中第六位「單飛」的成員，同年接拍《大叔的愛》香港版首次擔任男主角，憑「田一雄」一角成功入屋，再加上在綜藝節目《膠戰》的零偶包演出，令Edan人氣爆升。

Edan考獲八級鋼琴和小提琴。（IG圖片）

除了出歌和拍劇外，Edan於2021年先後接拍電影《闔家辣》和《過時過節》，分別擔任第二及第一男主角，並與兩位影后吳君如、毛舜筠合作。他在新人年已作歌影視三棲發展，亦成功於各大樂壇頒獎禮上奪得新人獎，憑着努力獲得大眾喜愛和認同，連花姐都話：「Edan未來有成績，佢完全唔使多謝我，因為佢係自己爭取返嚟。」

《闔家辣》。

《過時過節》劇照。

曾與袁澧林傳緋聞 Edan否認傳聞稱只是好友

至於感情方面，Edan曾傳出秘戀文青女神袁澧林（Angela），更指二人因先後於劇集《I SWIM》及電影《闔家辣》合作而結緣，不過Edan在一次的記者會上就否認傳聞：「唔係真嘅，我同Angela係好朋友㗎啫，都聽咗段傳聞一段時間，間唔中都睇到，但都冇畀太多回應，因為都唔係真嘅。可能之前合作得多，大家就有呢個疑問，純粹係好朋友嚟㗎啫。」

Edan曾傳出秘戀文青女神袁澧林，不過Edan在一次的記者會上就否認傳聞。（IG圖片）