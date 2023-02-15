前卓悅太子爺破產1星期現身高級扒房 孖女友JW五星級酒店聚餐
撰文：程嵐風
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JW王灝兒與12億男朋友葉韋彤（Tarzan）拍拖5年多，感情穩定本來等嫁，但去年男友的家族生意被債權入稟申請破產，Tarzan和母親鍾佩雲在上周（7日）被法庭頒令破產，但母子未有現身法庭。JW則如常工作，在活動時上表示：「everything will be okay」，並希望藉新新歌《陪你》為男友加油打氣，力證感情不變。
Tarzan正式變回「平民」，但破產令似乎未有影響他的富貴生活，日前網紅張欣欣（Yan Yan）在IG Story分享為企業家男友慶祝生日的片段，赫然發現15人的聚餐中Tarzan和女友JW都在場。生日派在五星級酒店Regent Hong Kong的The Steak House舉行，神隱多時的Tarzan身形明顯比之前瘦，與JW好低調，在大合照時站到最邊位置，而穿牛仔褲打扮樸素的JW就攬實女友人合照，表現興奮。期間Tarzan向壽星仔恭賀，獲友人疑送了幾對襪，有說有笑，而坐在餐桌上的JW眼神一直望實男朋友，恩愛如昔，足證感情不變。
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根據破產管理署資料提供，破產後生活要盡量簡樸，債務人不得購買高價商品。除非有充份理由，否則破產人一般都不可以乘坐的士（除非有充份理由）、申請貸款、買車、買樓、投資基金、購買名貴物品等，亦不可以為破產前已簽訂的人壽或儲蓄保險保單供款。不過，如果Tarzan今次是獲邀出席，並獲友人請客，則不屬違例。
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JW王灝兒男朋友葉韋彤破產案判決如何？
葉韋彤與其母鍾佩雲今日（7/2），在高等法院處理，並宣布二人無力償還債務，頒令他們破產。
JW王灝兒與男友葉韋彤有因為破產案，有影響感情嗎？
JW王灝兒男友葉韋彤破產案由去年9月屢傳消息，當時網民都不看好他們這段戀情，但他們用行動證明他們都不受影響，JW王灝兒更曾這樣回應。