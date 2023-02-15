前卓悅太子爺破產1星期現身高級扒房　孖女友JW五星級酒店聚餐

JW王灝兒與12億男朋友葉韋彤（Tarzan）拍拖5年多，感情穩定本來等嫁，但去年男友的家族生意被債權入稟申請破產，Tarzan和母親鍾佩雲在上周（7日）被法庭頒令破產，但母子未有現身法庭。JW則如常工作，在活動時上表示：「everything will be okay」，並希望藉新新歌《陪你》為男友加油打氣，力證感情不變。

JW在男友破產後仍表明會力撐。（資料圖片）

JW以前經常到訪男友九肚山豪宅。（IG/@jwchubz）

Tarzan正式變回「平民」，但破產令似乎未有影響他的富貴生活，日前網紅張欣欣（Yan Yan）在IG Story分享為企業家男友慶祝生日的片段，赫然發現15人的聚餐中Tarzan和女友JW都在場。生日派在五星級酒店Regent Hong Kong的The Steak House舉行，神隱多時的Tarzan身形明顯比之前瘦，與JW好低調，在大合照時站到最邊位置，而穿牛仔褲打扮樸素的JW就攬實女友人合照，表現興奮。期間Tarzan向壽星仔恭賀，獲友人疑送了幾對襪，有說有笑，而坐在餐桌上的JW眼神一直望實男朋友，恩愛如昔，足證感情不變。

Tarzan（紅箭嘴）破產後，如常孖住女友JW出席友人生日派對。（IG@yanyan_c）

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根據破產管理署資料提供，破產後生活要盡量簡樸，債務人不得購買高價商品。除非有充份理由，否則破產人一般都不可以乘坐的士（除非有充份理由）、申請貸款、買車、買樓、投資基金、購買名貴物品等，亦不可以為破產前已簽訂的人壽或儲蓄保險保單供款。不過，如果Tarzan今次是獲邀出席，並獲友人請客，則不屬違例。

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