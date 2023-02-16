黃心穎唔服輸復出搏一鋪 將「黑紅也是紅」發揮都極緻｜任噏亂評

黃心穎毫無預警的情況下高調宣布復出，而且不是以演員身份，而是一手包辦作曲、作詞、編曲和監製，以歌手身份再戰娛樂圈，在情人節之日推出英文快歌《Crown Me》，親自上陣拍MV，造型極有妖艷風格，走大膽路線，這樣的姿態實在令人非常驚訝，真係估佢唔到！

造型極有妖艷風格，走大膽路線。（影片截圖）

+ 10

坊間對黃心穎的復出都有不少意見，有人認為她應從此離開娛樂圈，以品行封殺她；有人認為她的復出值得鼓勵，畢竟需要很大勇氣；有人認為復出可以，但以歌手形式就比較冒險。當年因為「安心事件」而暫退娛樂圈，間接受害人天后鄭秀文也有為黃心穎復出講幾句，她指：「我唔知道呢個新聞囉，但係如果你問我，其實每個人都應該要有個新開始嘅。無論經歷咩都好，其實每個人都應該要有個機會去開始囉。」連她也覺得黃心穎可以有機會重新開始。

鄭秀文大方回應黃心穎出歌，表示：每個人都應該有一個新開始。（陳順禎 攝）

不過，究竟黃心穎要復出是抱著甚麼心態呢？如果演藝是她唯一的謀生路徑，為生活要繼續行這條路，大家會比較容易明白。但若真如此，做回老本行演員是不是更易賺錢呢？今次她出歌暫時已知是沒有公司出手，好大可能自資出歌，未賺錢先倒水，看來並不是只為了賺錢生活那麼簡單。

為夢想？黃心穎參加2012年港姐入行，直到2019年「安心事件」爆發，在TVB七年間，僅僅唱過一首個人單曲《在心中》（《愛·回家之開心速遞》主題曲），其他三首都是群星合唱，若果她的夢想真是唱歌，以她主動的個性，怎會多年來只唱過一首歌？為夢想做歌手好像不太講得通。

許志安和黃心穎因「安心事件」名聲一落千丈。（Instagram/@jacquelinebwong）

那麼，真正的原因到底是甚麼？不甘心肯定在她心裡佔了不小部份！「安心事件」後，男主角許志安當時立即出來開記招道歉，上年復出歌壇加盟環球唱片出新歌，仲有直播音樂會，看來大家對他的復出已沒有太大反感，靜靜地又走入樂壇之中。既然許志安可以，為甚麼黃心穎就不能？



既然大家都說她是狐狸精，她在MV就以妖艷形象現身，直接走這條路線！除了不甘心，更像有種鬥氣的感覺，當大家都以為黃心穎會慢慢消聲匿跡，她偏要復出，而且是高調的，傳媒舖天蓋地報道，就怕你看不到，就怕你不知道黃心穎要復出了。朱智賢也曾與人夫在山頂車上被發現，當時也出來公開道歉，現在依然是無綫（TVB）演員，那麼多個藝人經歷醜聞後一樣可以翻生，為甚麼黃心穎不可以是其中一個？相信她的心裡肯定有這個念頭出現過。

朱智賢不評論黃心穎復出一事。（陳順禎攝）

黃心穎復出你點睇？(黃心穎ig)

+ 47

在「安心事件」發生前，黃心穎被受TVB力捧，人氣衝住上，而且已經是女一位置，正值當紅之時，突然之間一夜清零，不甘心也是人之常情。現在要她重回當年的人氣肯定沒可能，但至少重新出現在觀眾的視線，慢慢一步一步累積，相信有job接應該不難。

👇👇👇點擊下圖重溫黃心穎TVB之旅👇👇👇

+ 8

講到最尾，黃心穎復出，我覺得最有可能為鄭秀文帶來二次傷害，但若果連當事人都放下自在，認為黃心穎可以有一個機會，相信大眾都接受程度會比較高一些，但能不能在這個圈繼續下去，就要看黃心穎自己的造化了。