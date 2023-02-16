梁朝偉新片出力爆樽片段流出　道具酒樽碎片直射眼球

梁朝偉和郭富城兩大影帝擔正的電影《風再起時》，率先在內地上映，獲得了不俗口碑，尤其是偉仔被城城掌摑，由震驚憤怒，至冷靜陰森，堪稱教科書級演技。由於《風再起時》叫好叫座，3月上映也是偉仔擔正的諜戰片《無名》，亦令觀眾十分期待，近日一段偉仔爆王一博樽的電影花絮流出，碎片直射偉仔眼睛，幸好最終有驚無險。

梁朝偉新片爆樽片段流出，相當逼真。（影片截圖）

偉仔擔正的電影《無名》，即將在3月上映，故事以中日戰爭為背景，講述地下工作者們冒着生命危險送出情報，用生命與熱血保衛祖國的故事。片中除了偉仔，還有人氣小生王一博，近日二人埋身肉搏的花絮流出，片中王一博將偉仔按在地上，亂拳抽擊，而偉仔情急之下，將酒樽扑向王一博頭上，雖然只是道具，但碎片卻射向偉仔右眼及臉上，停機後馬上由助手掃走偉仔臉上的碎片，雖然偉仔沒有受傷，但已嚇得被爆樽的王一博臉青青，怕自己不慎弄傷前輩，反而偉仔神情淡定，臉帶笑容，百分百是專業好演員。

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點擊下圖有《風再起時》精彩片段：