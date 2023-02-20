梁文禮遭商台DJ同事抽水　林海峰畫作中提筆寫「禮」：睇完演唱會

DJ梁文禮早前在其私人Facebook帳號上狠批梁詠琪演唱會引起滿城風雨，他今日（20日）開咪主持商台節目《叱咤樂壇》時親自公開解釋事件，兼且表示已寫千字文向Gigi道歉。其實早在梁文禮在節目道歉之前，同為商台同事的林海峰、阮子健及客席嘉賓蘭茜亦在節目《在晴朗的一天出發》上抽水，提筆寫上一個「禮」字送給觀眾：「禮多人不怪！」」



林海峰、阮子健及客席嘉賓蘭茜亦在節目《在晴朗的一天出發》上抽水。（FB：叱咤903 在晴朗的一天出發）

在節目尾聲，蘭茜在林海峰的畫作上親手提字送給聽眾，阮子健建議寫個「禮」字︰「我覺得做人彬彬有禮，禮多人不怪，有時送禮畀人都係一件好開心嘅事，收嘅又開心！」林海峰亦介紹自己的畫作︰「有禮有禮，多啲書信嘅來往，我寫啲好嘢畀你，你回番啲好嘢俾我，幾好呢！」蘭茜指着畫，表示畫中人在信上寫上了幾點，林海峰隨即笑言︰「嗰幾點係寫住咩？睇完演唱會…」其他主持馬上出口制止︰「好喇好喇！」

蘭茜用篆書字體寫上「禮」字。（FB：叱咤903 在晴朗的一天出發）

林海峰之後續說︰「有信有筆，會唔會寫埋個『文』字㗎？張志文（節目監製名字）就係嗰個『文』囉！你睇個呢個『禮』字，你會點樣解拆一下？」張志文即無奈稱︰「吓，都冇咩可以解拆啦，呢啲嘢！」阮子健插咀道︰「嗱，你呢啲就叫無禮喇！」節目結束後，《在晴朗的一天出發》Facebook上載了該幅畫作，並表示︰「結交朋友幾時都係最緊要一個字『禮』！」