廉政狙擊｜吳卓羲黃宗澤王浩信合唱　都唔及蔡思貝Rap搶鏡

無綫劇《廉政狙擊》播出第二集，吳卓羲、黃宗澤與王浩信在歌廳合唱《友共情》，勾起不少回憶，更令人想起他們三位其實都有做過歌手，當中黃宗澤與王浩信都各自出過兩隻碟。雖然三人在節目中獻聲，但論搶鏡度就不及同劇另一位扮Rapper的女演員。



無綫劇《廉政狙擊》第二集中，吳卓羲飾演的以凡終於出場，並與兒時失散的好友洛子峰（黃宗澤飾）、韋繼明（王浩信飾）及方家晴（黃智雯飾）相遇，三子在家晴的歌廳合唱《友共情》，令人勾起不少回憶。

黃宗澤、王浩信與吳卓羲在劇中開金口合唱，其實他們三位都曾是歌手。（節目截圖：《廉政狙擊》）

在現實中，吳卓羲（Ron）、黃宗澤（Bosco）和王浩信都曾經是歌手，Ron 05年的《別怪她》唱到街知巷聞，之後亦偶有參與劇集主題曲，如：09年《巾幗裊雄》的《紅蝴蝶》，但其後大多數歌曲都是與人合唱，包括18年與Bosco的《飛虎之潛行極戰》片尾曲《雖然…這個世界》，而今次兩人在劇中再度合唱。

吳卓羲的《別怪她》傳唱度極高，數年前他曾表示有意推出《別怪她2.0》。（MV截圖：《別怪她》）

Bosco更曾推出兩張專輯，並試圖往跳唱歌手路線發展，早年最為網友熟悉的除了因一句被網友聽錯成「This onX仔～」（原句應為Please Don't Go Johnny）而爆紅的《Hey Boy》，還有與陳奕迅在頒獎禮合唱到令人汗顏的《K歌之王》、飆高音「好～好地相處」的《最後祝福》。不過Bosco從不介意被網民取笑唱歌走音，更大方表示：「要聽唱歌叻就聽容祖兒啦，人貴自知，我都係玩下啫。」他坦言自己唱歌雖然不好，卻很喜歡唱歌，相信今次在劇集中都可以過下癮。Bosco亦曾被問起對網民指「樂壇欠他一個交代」的睇法，他更搞笑回應：「欠我一個膠袋啫！」

Bosco曾向跳唱歌手方向發展，《Hey Boy》的一句英文歌詞，卻被網友聽錯成粗口，多年來為網民津津樂道。（MV截圖：《Hey Boy》）

至於王浩信，則是三位中唯一以歌手身份入行的一位，他唱K時被經理人發掘去試音，再簽唱片公司做歌手，前後推出過2張大碟，其中《愛與被愛》、《愛妳便愛》、《拖字闕》等都是經典K歌。近年他主演的劇集中，不少都由他包辦主題曲及片尾曲，如：《反黑路人甲》、《刑偵日記》等。

王浩信早年與方皓玟合唱過《拖字闕》，是經典K歌之一。（MV截圖：《拖字闕》）

不過，原來在劇中開金口的不止他們三個，還有蔡思貝！思貝早在6年前曾翻唱緋聞男友胡鴻鈞的《到此一遊》，其後她向傳媒透露：「佢聽完叫我返去拍戲。」今次劇情講述思貝拍了一條短片自薦在廉署內部調職，短片中她在碼頭以Rap方式自我介紹：「工作經驗CV有帶，態度深度能力全部喺晒度，頭腦靈活個腦轉得夠快，我叫黎曉山，拍片出嚟報道，自細運動細胞見得人，女子拳擊，蠅量級金腰帶，講到眼界一樣準到嚇親人，氣槍射擊，淨係差個奧運金牌！以為我只係四肢發達？No！」雖然搶戲，但Rap本身就好易尷尬變數白欖，面皮薄點都做不到，至於思貝表現如何，就留給觀眾評價。

蔡思貝在劇中用Rap自我介紹，表現有點搞笑。

第二集劇情提要：

家晴想關掉風華歌廳，子峰與繼明唱歌鼓勵她，以凡中途加入，子峰與繼明重遇多年不見故友，驚訝不已。廉政公署懷疑反黑組總督察涉嫌收受賄款包庇ECG酒吧，但在行動時暴露身分，雙方混戰期間，曉山出現幫忙。