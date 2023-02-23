曾華倩懶理是非貼地食深水埗平民米線　曾嫁豪門離婚後回歸平淡

57歲曾華倩於80年代相戀梁朝偉，感情維持了6年便告終，但至今二人仍是朋友關係。上周二（14日）情人節，曾華倩曬出一張與梁朝偉並肩而站的合照，發文表示：「今天，特別的日子，就給大家看看我的初戀情人！看到現在他的成就......真心替他高興！」

曾華倩在小紅書po與梁朝偉合照。（網絡截圖）

惟曾華倩的帖文令部分網友嘩然，有人認為她不尊重梁朝偉現任太太劉嘉玲，不久後曾華倩無奈發文解釋：「一件簡單單純的事情，有些人想多了一點點！」未幾便將帖文刪除。

曾華倩發文表示大家諗多咗。（網絡截圖）

事後曾華倩懶理爭議，繼續與粉絲分享近況。日前她到訪深水埗，更到有深水埗大啖平民米線；她狂掃中式糕點，並開心地發文道：「好食到飛起」。有網友羨慕道：「近距離接觸大明星」。

曾華倩到深水埗食平民美食。（小紅書圖片）

曾華倩作風一向低調貼地，即使嫁過豪門，離婚後生活回歸平淡。當年她與梁朝偉分手後，嫁給戀愛三年多的富商林肇基，育有一子林浩賢，可惜這段感情同樣維持6年便結束，此後曾華倩便專心將兒子培育成才。

曾華倩脫離豪門也絕對生活舒適，她出身醫學世家，父親、兩位哥哥均是醫生，自小對曾華倩照顧有加，其中身為醫學教授的胞兄曾華德更為康健國際執行董事，持股市值6千萬，更有傳他持有3億豪宅，不愁衣食。

點擊睇曾華倩與胞兄曾華德、兒子林浩賢合照：