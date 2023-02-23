傳《愛·回家》不足5個月迎大結局？　監製兩字親爆真相

無綫（TVB）高收視處境喜劇《愛·回家之開心速遞》一直廣受觀眾歡迎，由於劇情貼地有創意，又不時加入新角色，現已榮升為TVB的皇牌處境劇集。劇集至今已播出超過1800集數正向1900集邁進。根據維基百科顯示，劇集最初定位180集，後添食並暫定集數為2000集，不過至今劇情仍未有收尾跡象，如果資料屬實，即是還有不足5個月便大結局。

Philip仔在《開心速遞》劇組6年，最近因要專注學業離開。（影片截圖）

網上資料顯示劇集暫定集數為2000集。（維基百科）

日前有人於社交網發文透露，劇集有新監製梁耀堅加入，「看來完結遙遙無期，新監製履歷有同事三分親和畢打自己人，希望他有基本的水平吧」。

有網友透露劇集有新監製加入。（小紅書圖片）

照片中為劇集1925集《失戀Café》的定稿，有網友期待新監製可以帶來新風氣，但有網友希望舊演員回歸，如「廢青安」周嘉洛、「Mandy」謝芷倫等；另有人認為TVB不如重開一套時裝喜劇，2000集進入大結局剛剛好。

網友好想見周嘉洛回歸《愛·回家之開心速遞》。（周嘉洛IG）

監製林建祥接受《香港01》訪問，否認2000集就大結局，他表示「未完」。至於有新監製加入，據悉是身為「勤力王」的林監製忙於工作，有兩年未放過假，實在需要休息，故由同事「拍硬檔」幫手分擔工作。談到大結局，劇組從未講過何時迎來最終章，既然劇集叫好叫座，當然會長拍長有。

處境喜劇《愛·回家之開心速遞》演員劉丹等人陪同珍姐下上台領獎。(梁碧玲攝)

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