廉政狙擊｜41歲胡定欣演42歲方力申後母　一開場即嚴母上身教仔

《廉政狙擊》第三集，女主角胡定欣終於登場！劇中她飾演心狠手辣的女強人，亦是方力申後母，但有趣的是小方在現實生活卻比定欣大1歲。兩人一出場即大鬥演技，上演鬧交戲，敗家二世祖小方更辱罵定欣：「唔使再喺度扮慈母！」



《廉政狙擊》第三集，其他女角早前已先後登場，今集終於輪到胡定欣！飾演商界女強人屠敏的她，一出場即霸氣盡現，有成隊人跟實。定欣先是表現合作地主動向廉政公署舉報員工勞名威（林景程飾）行賄，但真相是她笑裡藏刀，威脅對方的手段之一。

定欣飾演的屠敏，表面上是個有領導才能又剛柔並重的女強人，但內裡卻心狠手辣。

不過要數到最爆的，是定欣飾演方力申（小方）的後母，劇中講兩人同年出世，小方飾演敗家二世祖陳世邦，為定欣老公與前妻所出，而在現實生活中，42歲的小方卻比41歲的定欣大1歲。劇情講述定欣與小方不和，一出場即上演鬧交戲，小方不服胡定欣，連番惡言相向：「同你同車呀？我驚我會嘔呀！」「你又喺度扮老母教仔呀？」「唔使再喺度扮慈母喇！我老豆死咗好耐喇，唔需要你喺度代佢教仔呀！」不過兩人一拍埋，視后定欣氣場就明顯高一截，不出聲都贏。

小方對後母胡定欣極之痛恨，不憤她擺出母親架子。（截圖：《廉政狙擊》）

小方一出場即與定欣鬧交。（截圖：《廉政狙擊》）

第三集劇情提要：

當得知以凡的乾爹是龍頭傅天耀時，子峰震驚不已。廉政公署收到匿名人士寄來馮日添與Marco Li、勞名威及Maisy Liu互相勾結的罪證。屠敏私下與勞名威見面，勞名威洞悉屠敏奸計發難，屠敏以其家人的安危作出威脅。