廉政狙擊｜羅霖黃智賢《真情》後再續前緣演夫妻　容貌變化成焦點

《廉政狙擊》中，黃智賢（Ben）與羅霖飾演兩夫妻，心水清的觀眾都應該記得，兩人當年曾在溫馨倫理劇《真情》中飾演一對，事隔26年（拍攝時間），兩人終可再續前緣。有網民就貼出兩劇的對比圖，討論Ben與羅霖的容貌變化！



90年代千集劇《真情》中，黃智賢（Ben）飾演的「阿海」周旋於張慧儀飾演的彩瑤/阿貴，以及羅霖飾演的雙雙之間，最終卻未能與雙雙開花結果。來到《廉政狙擊》中，兩人終可再續前緣，55歲的Ben與58歲的羅霖事隔26年後合作，飾演富貴夫妻。網民笑言：「阿海、雙雙27年後遇，擠身上流了！」

羅霖與黃智賢繼《真情》後終於再合作。

羅霖早前現身《廉政狙擊》宣傳，表示自己首次做奸角，希望不會被罵。（資料圖片）

不過Ben今次卻飾演大奸角，為錢把老婆獻身，要她「陪瞓」換取投標，讓網民驚嘆「真情CP」更加崩壞，更有人說是「毀三觀」！

羅霖在稍後的集數將有床戲。（《廉政狙擊》截圖）

羅霖劇中飾演闊太。（《廉政狙擊》截圖）

有網民就貼出《真情》與《廉政狙擊》的劇照對比，討論兩位的容貌變化，Ben早前曾透露過，為演活今次老奸巨猾的有錢奸商，刻意把頭髮塗白，網民就大讚Ben愈老愈型，「阿海自然老去好正，男人味出晒嚟。」「阿Ben做兒童節目嗰陣已經覺得佢靚仔，真係活生生嘅大器晚成。」「黃智賢Keep得好好！」至於羅霖，網民就認為她現在容貌偏「膠」，失去了以前的自然美，別化太濃妝可能會好些。不過以即將「登六」的年紀來說，普遍人都認為羅霖的身材維持得很好。

想當年，《真情》中的雙雙和阿海。（《真情》截圖）