廉政狙擊｜陳楨怡處女劇性虐強姦戲尺度極大　被五花大綁睇到心痛

《廉政狙擊》第六集，重頭戲落在陳楨怡身上。她首次拍劇就要拍性虐待戲，更被五花大綁式吊起，哭到不似人形，睇到粉絲都很心痛！



《廉政狙擊》昨晚播出第六集，劇情講述陳楨怡飾演的莊慕雪一直暗戀照顧他的王浩信，卻在試探下得知男方對自己冇意思，於是報名參加「雍華盛薈」期間舉行的Speed Dating活動，殊不知這場活動實際上是由淫媒策劃，把女生帶到酒店房為富豪提供性服務。個性單純的阿雪，上房前一刻方知道真相，可惜為時已晚，最後還是被高鈞賢飾演的二世祖卓日升強暴和性虐。

陳楨怡上房前尚以為自己參加的是Speed Dating活動，只見另一位女生叫她不要扮清純，說：「有錢收咪得囉！」她才驚覺有危險！（無綫截圖：《廉政狙擊》）

這幕強姦戲的兩位主角雖然沒有身體接觸，但意識上就非常大膽，挑戰尺度。王浩信上房救人一剎，陳楨怡被五花大綁式吊起SM，淚流滿面，狀甚痛苦。被送到醫院後，她渾身抖震，喊到妝都甩埋，完全不似人形，只是不停向王浩信道歉，懊悔自己當日未察覺到危機，無視王浩信提醒，才令自己身陷險境。

請按下圖睇陳楨怡被凌辱的場口：

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這幕五花大綁戲意識大膽，眼看陳楨怡被凌辱，實在是我見猶憐，她曾向傳媒透露收到劇本時非常緊張，表示：「我冇經歷過呢啲嘢，加上呢類題材以往都比較少睇，今次為咗克服恐懼，特登去追睇啲恐怖片同虐打片攞靈感。而劇組都好好，搵咗個專業嘅繩縛師跟場，所以好安全。」有粉絲向陳楨怡表示睇到心噏，亦讚她第一次拍劇已經演得很不錯。不過，也有網民說這個清純乖乖女角色跟真人形象不符，重提她年前被周子揚大爆「一腳踏七船」的醜聞。