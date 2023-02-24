廉政狙擊｜投資方指明與吳卓羲齊做主角？黃宗澤：內地好鍾意我哋

《廉政狙擊》第四集，眾人關係的真相愈揭愈多，今次黃宗澤（Bosco）與吳卓羲（Ron）繼《飛虎》系列後再度合作，有傳聞就指，內地投資方指明要兩人做男主角方肯「科水」投資，記者就此向Bosco查詢，他說自己只是演員對投資不清楚，但冇否認指定兩人合演一事，並說：「內地真係好鍾意我同Ron呢個組合！」



《廉政狙擊》第四集，洛子峰（黃宗澤飾）意外發現屠敏（胡定欣飾）原本斷腳裝義肢，開始懷疑對方身份。劇集近日在網上引發討論，由於今次是吳卓羲（Ron）與黃宗澤（Bosco）繼《飛虎》系列後再齊做主角，有傳聞指內地投資方指明要兩人做主角才「開水喉」。其實無綫助理總經理（藝人管理及發展）樂易玲早前都曾在訪問中透露，合拍劇的投資平台會提出希望能有哪些演員參演，而Bosco一直非常搶手，平台很希望用他！

記者就此訪問Bosco，他說：「話投資方一定要搵我同Ron，因為內地真係好鍾意我同Ron呢個組合，至於你話科唔科水我唔知呀，因為唔係我範疇，我只係演員。我冇問亦都唔知，但係好開心內地咁鍾意我同Ron，如果唔係都唔會拍咁多部啦，《飛虎》咁多部，而家《廉政》，其他劇又同佢一齊拍，證明內地觀眾好鍾意我同Ron呢個組合。」

黃宗澤（左）與吳卓羲多次合作，今次《廉政狙擊》是繼《飛虎》系列後又再一齊做男主角。（資料圖片）

講到今次劇集卡士非常強勁，多位視帝視后級人馬，他說邵氏不嬲拍嘅劇卡士都好勁，《飛虎》系列卡士都很強勁。不過，有網民指劇集很多幕都聽得出是重新配音，他就解釋：「因為我哋拍咗好多嘢，佢哋剪完想個劇情緊湊啲，所以前前後後有啲調動，就要配過啲音，都係想觀眾睇落緊張刺激啲。」

據知稍後將會有蔡思貝迷姦Bosco的劇情，問到可會有更多精彩劇情，他說：「大把啦，啲恩怨情仇，講我哋三兄弟，我、Ron同王浩信困咗喺架車度跌落海，大把呢啲精彩嘢，大家睇落去就知！」

稍後集數，Bosco有被蔡思貝迷姦的戲分。（劇照）

第四集劇情提要：

廉政公署接獲有關雍華盛薈的投訴，懷疑公關主理人Ray Chin 隱瞞主辦方廷暉集團，私下收取參展商參加慶功酒會的費用。洛子峰潛入雍華盛薈記者會調查，碰巧遇上在整理義肢的屠敏，屠敏要求報警，欲控告子峰非禮。