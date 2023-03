17年前韓國真人騷揭邪教恐怖惡行　男團SS501收死亡恐嚇節目腰斬

NETFLIX紀錄片《以神之名:信仰的背叛》(나는 신이다/In the Name of God: A Holy Betrayal)講述「JMS」、「五大洋」、「嬰兒花園」和「萬民中央教會」四大韓國邪教的真面目,包括性侵女信徒、掠奪財產、教唆殺人等惡行,節目自本月3日上架之後引起全球熱議,而韓國的邪教問題亦再次受到全球關注。其實早於該節目開播之前,韓國的邪教問題早已廣為人知,除了有不少韓國劇集和電影都曾以邪教為主題之外,17年前金賢重所屬男團SS501所主持的綜藝節目《SS501 SOS》中,揭發了一個有信奉邪教組織的村落虐打未成年女村民,而且村中的少女們更是一到18歲就離奇消失甚至死亡,節目組當時一度收死亡恐嚇而沒再追查事件草草收尾,如今隨住NETFLIX紀錄片的上架,令《SS501 SOS》的片段再次受到關注。



《SS501 SOS》於2006年11月1日至12月20日播出,一共有八集,主持人為男團SS501的五位成員金賢重、朴政珉、許永生、金奎鐘和金亨俊。(網上圖片)

由MNET電視台製作的《SS501 SOS》於2006年11月1日至12月20日播出,一共有八集,主持人為男團SS501的五位成員,其中一位更是後來憑《花樣男子》爆紅的金賢重。一名少女委託節目組調查一個已死去的朋友「真熙」,事緣她有一日不小心將電郵發給了兩年前已墮崖身亡的真熙,但最後卻竟然顯示了「已讀」,令她深信真熙可能未死。該名委託人與SS501的成員們會面時,透露她當時已經覺得好友的死亡很古怪,當時真熙主動提出要爬山,後來又拋下同伴獨自趕路,最後委託人只聽到真熙的尖叫,就消失在懸崖邊。後來警方未有發現真熙的屍體,僅僅憑現場遺留的頭髮和牙齒,就確定真熙已死亡。

節目組憑電郵的IP追蹤出是由一間網吧所發出,並發現有一位與真熙容貌不同、但外形非常相似的女性曾經到過網吧,發現原來該女子就是整容後「復活」的真熙,再追查後發現她正從事援交的工作,節目組偽裝嫖客去接近她,但她最後卻否認身份,並襲擊了節目組兼逃走。

其後,節目組窮追不捨去到真熙的老家找線索,一入到村落就見到不少寫着「活」、「顯」和「大天」等字眼的紙條,氣氛並不尋常。據悉,真熙生前提到雙親已離世,只有一個妹妹,但當節目組去到村內,這才發現真熙的父母還在生,而且兩人更一見到電視台的人走打。節目組最後成功找出真熙的妹妹「善熙」,得悉姐姐原來還在生的她向節目表示,其實村內有一個名為「活顯帝國」的邪教組織,不但一直控制着村中的所有村民,該組織的信徒更為了復活救世主打人,甚至做出任何殺人違法的事情,而且村中未成年少女都必須按教規奉獻給他們的大天主,然而,最詭異的是這些少女們一到18歲就逐個逐個消失。

善熙透露她和姐姐因為都不想入教而經常被父母痛打,姐姐後來逃走到首爾,有一次她回過來一次被父母帶走,再回首爾後不久走出事身亡。說到一半,善熙被父母發現並拖回家,節目組隔日再回善熙家中,卻發現不見了善熙,她的父母稱女兒因為聽信村民的謠言精神出了問題而送到親戚家修養,甚至還拿出了醫生紙。誰知三星期之後節目組收到青少年保護機構的電話稱在首爾發現了善熙和一個小男孩,現時正在醫院的她健康狀態很差,而且身上有很多被虐待的疤痕,臉也是浮腫的狀態,不過強調她的精神沒有任何問題。原來當日父母口中所講的「親戚家」,實質上是「祭拜堂」。節目組再回村嘗試尋找善熙的父母,但發現人去樓空,就連聲稱善熙有精神病的醫生亦已經消失。

善熙出院之後換了工作,卻又突然人間蒸發,她的姐姐真熙主動聯繫節目組,希望他們可以幫忙救出妹妹,並說出原來當年扮死的原因是因為當年她被父母帶去宗教頭目「大天」進行聖潔儀式,即獻上貞操,最終她敲掉牙齒假死才能逃離魔掌。

當時和善熙一同被關在「祭拜堂」入面的還有一個名為「勝宇」的小男孩,他在醫院入面雖然非常乖巧聽話,但卻經常保持高度戒備,又經常講「不要打我」,似乎曾經被人虐打過,而且出院之後更發現他有暴力傾向。節目組後來與勝宇的嫲嫲聯絡,並得知原來勝宇的父母亦是邪教信徒,在勝宇三歲時,勝宇爸爸和勝宇的雙胞胎弟弟在一場火災中慘死,存活的勝宇被媽媽接去娘家居住。SS501聽完勝宇的故事之後,積極幫助他融入社會,不斷對他展開關心和慰問,五位成員更帶勝宇一同去渡假屋玩,度過了一段歡樂的時光。

就在這時節目組即收到邪教組織的死亡恐嚇,不但收到被斬頭的雞、車身被人用血寫上「顯」的漢字,亦收到電話錄音:「你們給我小心點,你們隨隨便便播節目,知道會有多危險嗎?膽大包天,我分明警告過你們吧,因為你們那不像話的電視節目, 我們善良的大天主現在都陷入困境了,你們再這樣下去,善熙和那小孩,以及那歌手們還是什麼的(指SS501),如果你們以後想舒坦的活久一點,那就老實點,別在那裏胡說八道。」

節目組後來去到善熙和勝宇一同被關的「祭拜堂」,從一個錄影帶中發現驚人真相,原來勝宇正正就是邪教信徒所奉獻的神「顯」。影片提到,「顯」這個字中間有兩個「幺」字,而「幺」代表孩子的意思,「活顯帝國」的意思即雙胞胎在升起的白天,在火中生還的就會成為首領,因此在火災中獨自生還的雙胞胎哥哥勝宇被選中成為該邪教組織的「救世主」,亦解釋到為何他與SS501成員們相處時對頭上的皇冠非常執著。

而最令人毛骨悚然的是,勝宇雖然表現出很喜愛五位SS501成員,但在第八集片尾的預告中卻在SS501和勝宇一同去的渡假屋中發現了一幅詭異的畫作,畫中顯示一個戴着皇冠的小型,將五個人的頭斬了下來,至於畫作的意思,以及由誰所畫,節目並沒有再講下去,因為播出第八集之後,節目組擔心五子會受到傷害,決定停止再追查事件,並移交司法部門處理,因此《SS501 SOS》亦隨即腰斬,本來想講下去的故事亦已經無從得知。