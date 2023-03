以神之名｜Maple迅速獲教主鄭明析提拔　升做講道牧師竟變施害者

方力申的新歡Maple Yip (葉萱,韓文名:鄭秀晶) 於Netflix紀錄片《以神之名:信仰的背叛》(In the Name of God:A Holy Betrayal)入面,挺身指證她曾信奉的韓國攝理教教主鄭明析,如何借宗教來性侵女信徒,以及讓她們成為性奴的惡行,並揭開令人心寒的真實內情。Maple更親自詳細大爆自己被性侵過程,內容極為震撼。

Maple在首集聲淚俱下詳細講述被鄭明析性侵的過程,勇敢站出來揭發真相,希望往後不要再有女性像自己般受傷害。Maple在片中更公開了34秒恐怖變態錄音。錄音中,鄭明析對她表示:「抱我,抱緊我,說妳會永遠愛主。」、「我們的秀晶屁股真大,妳很舒服吧?」、「我好像高潮了50次」,內容極為不雅,令觀眾大感不安及心痛。

Maple講到聲淚俱下。(以神之名畫面)

Maple又談及自己在邪教中的生活,她信教後很快便成為高階信徒並迅速得到教主鄭明析的提拔,獲召至攝理教聖地—月明洞,成為了高階聖地歌手,可以享有與教主有貼身活動的機會,令到一眾教徒羨慕。Maple亦有為攝理教華人教徒作翻譯,翻譯教主的活動直播或影片做中文。其後她還擔任宣傳工作,並擔任攝理教講道師以及牧師職位。

Maple是香港人。(以神之名畫面)

而在首集的其他信徙訪問中可得知,他們當中有「報告者」一職,身為報告者的姐姐就是把女信徙帶去獻給鄭明析的中間人,她知道裡面發生的所有事情,然後她會對女信徙說:「恭喜你,恭喜你成為新娘」又說她們是新娘了,以後要一輩子只愛著上帝。Maple當日也是這樣被這些姐姐帶給教主,她說:「這樣跟他做愛讓我覺得很混亂,那個姐姐也說她一開始也是這樣,一開始她還是新人時她也覺得很混亂,但她禱告之後就明白了,那是上帝的愛。」

教主鄭明析。(以神之名畫面)

然而作為受害者的Maple,在擔任講道師以及牧師之後,也要做著報告者姐姐一樣的工作。一名受訪者表示,那些報告者都有牧師的頭銜,一旦跟鄭明析發生肉體關係,就會立即成為傳道師、講道師,或是報告者,她們能因此獲得職位。反攝理教運動人士金度亨直指:「報告者就是鄭明析的小老婆,性伴侶。報告者最重要的傳道目的之一,就是拉攏漂亮女性,再把她們獻給鄭明析,源源不絕地供應女人給他。」

Maple在片中就表示:「遇到有點漂亮或比較高挑的人,報告者會非常努力地向她傳道,然而她們會跟我們說,現在要挑新娘,所以也必須看外貌,說必須選出一個具備完美條件的人。」她亦曾帶一名金髮少女給教主。金度亨對此說道:「有些人持續在教會活動,最後就連她們自己,也會去傳教給其他女生,再把這些女生獻給鄭明析,可以就是個受害者逐漸變成加害者的過程。」