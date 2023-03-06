以神之名｜Maple迅速獲教主鄭明析提拔　升做講道牧師竟變施害者

方力申的新歡Maple Yip (葉萱，韓文名：鄭秀晶) 於Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》（In the Name of God：A Holy Betrayal）入面，挺身指證她曾信奉的韓國攝理教教主鄭明析，如何借宗教來性侵女信徒，以及讓她們成為性奴的惡行，並揭開令人心寒的真實內情。Maple更親自詳細大爆自己被性侵過程，內容極為震撼。

Maple在首集聲淚俱下詳細講述被鄭明析性侵的過程，勇敢站出來揭發真相，希望往後不要再有女性像自己般受傷害。Maple在片中更公開了34秒恐怖變態錄音。錄音中，鄭明析對她表示：「抱我，抱緊我，說妳會永遠愛主。」、「我們的秀晶屁股真大，妳很舒服吧？」、「我好像高潮了50次」，內容極為不雅，令觀眾大感不安及心痛。

Maple講到聲淚俱下。(以神之名畫面)

Maple又談及自己在邪教中的生活，她信教後很快便成為高階信徒並迅速得到教主鄭明析的提拔，獲召至攝理教聖地—月明洞，成為了高階聖地歌手，可以享有與教主有貼身活動的機會，令到一眾教徒羨慕。Maple亦有為攝理教華人教徒作翻譯，翻譯教主的活動直播或影片做中文。其後她還擔任宣傳工作，並擔任攝理教講道師以及牧師職位。

Maple是香港人。(以神之名畫面)

而在首集的其他信徙訪問中可得知，他們當中有「報告者」一職，身為報告者的姐姐就是把女信徙帶去獻給鄭明析的中間人，她知道裡面發生的所有事情，然後她會對女信徙說：「恭喜你，恭喜你成為新娘」又說她們是新娘了，以後要一輩子只愛著上帝。Maple當日也是這樣被這些姐姐帶給教主，她說：「這樣跟他做愛讓我覺得很混亂，那個姐姐也說她一開始也是這樣，一開始她還是新人時她也覺得很混亂，但她禱告之後就明白了，那是上帝的愛。」

教主鄭明析。(以神之名畫面)

然而作為受害者的Maple，在擔任講道師以及牧師之後，也要做著報告者姐姐一樣的工作。一名受訪者表示，那些報告者都有牧師的頭銜，一旦跟鄭明析發生肉體關係，就會立即成為傳道師、講道師，或是報告者，她們能因此獲得職位。反攝理教運動人士金度亨直指：「報告者就是鄭明析的小老婆，性伴侶。報告者最重要的傳道目的之一，就是拉攏漂亮女性，再把她們獻給鄭明析，源源不絕地供應女人給他。」

Maple在片中就表示：「遇到有點漂亮或比較高挑的人，報告者會非常努力地向她傳道，然而她們會跟我們說，現在要挑新娘，所以也必須看外貌，說必須選出一個具備完美條件的人。」她亦曾帶一名金髮少女給教主。金度亨對此說道：「有些人持續在教會活動，最後就連她們自己，也會去傳教給其他女生，再把這些女生獻給鄭明析，可以就是個受害者逐漸變成加害者的過程。」