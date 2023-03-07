蔡一鳳斷供豪宅被追數 成功出售單位兼還清3期近60萬貸款

澳門名媛蔡一鳳(Michelle)最近好多花邊新聞，傳與亞視前高層盛品儒離婚，幸只屬虛驚一場。而有關蔡一鳳和胞弟蔡一龍因香島單位欠供款遭入稟追債案亦有新進展，據知該單位已成功以2,710萬連車位出售，比購入時的約3,300萬，蝕讓590萬。

蔡一鳳蝕讓豪宅。（蔡一鳳Facebook）

蔡一鳳和胞弟蔡一龍（左一）上月被入稟追數。（蔡一鳳Facebook）

蔡一鳳今日接受《香港01》訪問直認不諱：「賣咗，2月28號新聞出時話南豐財務入稟告我同細佬，我哋先知道南豐財務竟然喺完全沒有知會會入稟訴訟情況下，亦完全沒有同我哋溝通之下告我哋，其實（我哋）只係未交三期貸款，嗰度應該唔超過60萬。」估不到消息見報後，反多了買家留意這個賣盤，短短一兩日間便有人來睇樓及洽談成功，她最後揀選了最有誠意的買家，並已簽了臨時買賣合約，並說：「我已叫助手聯絡南豐財務，先還咗3期貸款，唔知對方願唔願意，儘管試一試，唔得就搵律師去處理」。

雖然順利賣出單位同車位，但蔡一鳳聲稱3月2日香島南豐物業管理處帶人在她的單位門口張貼法庭文件，對此做法甚為不滿：「佢哋將我本人家庭地址同私人資料張貼門口任人瀏覽，欺人太甚！我讓助手向物管出咗投訴電郵，並諮詢了律師意見，保留追究權利。」

蔡一鳳與胞弟蔡一龍於上月底被南豐財務公司入稟高等法院追債。事緣2017年7月她為蔡一龍作按揭擔保，購入南豐旗下位於筲箕灣「香島」的一個面積約1,179呎單位，當年以約3,300萬買入。上月底，原告南豐財務公司要求兩人清還欠交供款。

蔡一鳳早前接受訪問時坦誠，早於今年1月已經去信南豐財務想友好協商拍賣事宜，但不獲任何回覆。而過去一年，她亦曾蝕讓開價2,800萬出售該單位連車位，甚至以5萬月租單位也乏人問津，稱如果財務公司不加那麼多利息，會考慮會幫弟弟續供。向來投資眼光獨到的她，為免樓價再跌，寧願「及時止虧」，所以不介意南豐收走拍賣。

蔡一鳳早前出差接受柬埔寨內政部頒的柬家園文化旅遊推廣大使任狀。（蔡一鳳Facebook）