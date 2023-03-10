旦哥與13醫｜聚焦都市人健康養生　鄭丹瑞親派健康包氣氛熱烈

藝人鄭丹瑞（旦哥）主持的鳳凰衛視香港台新節目《旦哥與13醫》今（10日）在黃大仙中心北館舉行啟播記者會，記者會由鳳凰衛視香港台主持人「小飛俠」林燕玲主持，知名KOL兼瑜伽導師林芊妤Coffee、中醫師徐澤昌、美容養生專家葉麗瓊Paully Ip齊齊現身。

旦哥及一眾嘉賓響應健康主題，為台下及場外觀眾派發健康包，現場氣氛火熱！（官方提供）

受到三年疫情影響，大家都更加關注健康，旦哥在記者會現場表示：「健康問題是現時生活中的重中之重，全新的健康類節目將從多角度為大家帶來實用的健康知識。」中醫師徐澤昌和美容養生專家葉麗瓊Paully Ip更大方分享中醫養生及煲湯秘訣。而面對觀眾的提問，嘉賓們針對長期難以解決的健康問題答疑解惑，並分享時下最勁的健康知識，現場氣氛相當熱鬧。

而知名瑜伽導師林芊妤Coffee在現場表示，其實做瑜伽，除了令身體改變，情緒亦都得到很好的釋放。她表示：「瑜伽改變了整個人的人生。」是一項老少皆宜的運動。她並在現場親身教學簡單實用的瑜伽伸展動作，與嘉賓、街坊近距離互動。

旦哥派發健康包。（官方提供）

關於新節目《旦哥與13醫》，旦哥講到會帶給大家健康上需要注重的問題和訊息，聚焦都市人健康養生，解答健康疑難。精選時下最受關注的醫療健康資訊，更介紹潮流養生方法，邀請飲食專家教煮養生湯水和資深體適能教練傳授易學訓練方法。

Coffee現場教大家瑜伽。（官方提供）

節目共13集，每集將邀請中西名醫及藝人嘉賓坐陣，3月19日起在鳳凰衛視香港台播出，通過Now TV 367台、有線電視304台收看，每週日晚10點首播，每週一下午4點重播。鳳凰秀APP或登入香港V的Youtube頻道亦可隨時收看及回看。