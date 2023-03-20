陳冠希開直播豪宅曝光　女兒Alaia遺傳愛時裝玩具屋有過百套衫？

陳冠希近年浪子回頭，建立慈父形象，錫到囡囡Alaia燶。昨日（19/3）他開直播，叫囡囡向大家介紹自己設計的玩具屋，見Alaia對佈置好有想法，更表示日後整間屋都要由自己設計！而從直播中，陳冠希家中的玩具房亦絕密曝光，不過就有點凌亂，可能是Alaia玩完玩具未收好。



陳冠希（Edison）昨日（19/3）開直播，全程影住他與秦舒培的囡囡Alaia，而對鏡頭熟練的Alaia亦立即跟觀眾打招呼，她為洋娃娃設計了全新的兩層玩具屋，又表示娃娃隆重其事，今日盛裝打扮。Alaia有紋有路地帶大家進行玩具屋Home Tour，把玩具屋分成不同角落，又詳細講解屋內設有衣櫃、擺公仔的層架、結他、玩具箱、書櫃、睡床、廁所等。Edison問：「Did you design these all? （全部都由你設計嗎？）」Alaia自豪地回答：「Yes, I did.（對，是我設計的。）」

Alaia十分自豪及有條理地介紹自己設計的玩具屋，表示整間屋都是自己佈置的，看來做室內設計師都難不到她！（edisonchen@Instagram）

Edison是潮牌CLOT的行政總裁和時裝設計師，太太秦舒培又是名模，看來Alaia亦有遺傳到父母的愛好。講到玩具屋浴室時，Alaia說：「I have hundreds different types of clothes.（我有上百款不同類的衣服。）」而讓她最自豪的還有延伸到玩具屋外的巨型滑梯，Edison見女兒差不多介紹完畢，叫她跟觀眾講拜拜，鼓勵Alaia以後要繼續建造更大的玩具屋，Alaia更回應：「i'm going to do the whole house！（我之後要設計整間屋！）」

父母陳冠希、秦舒培都是時裝界名人，而Alaia亦遺傳了兩人的愛好，熱愛時裝，甚具觸覺。（edisonchen@Instagram）

請按下圖睇陳冠希女兒設計的玩具屋：

不過，Edison其後發現生意拍檔Jakuan正在收睇，就叫Alaia跟對方打招呼，原來對方早前送了Star Wars玩具給Alaia，她在片中跟對方講多謝。而在Alaia行開攞玩具期間，她身處的玩具房亦意外曝光，見到在行李箱、衣櫃、電視機和散落一地的玩具等，空間非常大，但就比較凌亂。

除了見到洋娃娃住的玩具屋，就連Alaia的玩具房也在片中曝光，滿地都是玩具！（edisonchen@Instagram）

請按下圖睇更多Alaia的玩具房照片：

由於CLOT近日與中國麥當勞跨界合作，設計衛衣、水杯等多種聯乘產品，Edison又另外在客廳直播Alaia開箱這系列產品，囡囡更將新品著上身。影片見到一家居住的豪宅客廳一角，有梳化、毛毛地氈和整齊疊起的衣服，相比之下較玩具房整齊得多！

Alaia著住陳冠希旗下品牌與麥當勞的聯乘新品，於家中客廳直播開箱，客廳相比玩具房整齊得多。（edisonchen@Instagram）

Alaia賣口乖指自己最愛的餐廳就是麥當勞，一向只懂講英文的她，在父母指導下唸出普通話的「麥當勞」，誰知因發音不準鬧笑話，被網友說成是「賣大腦」。

Alaia賣口乖用普通話講「麥當勞」，卻因發音不準變成「賣大腦」。（edisonchen@Instagram）