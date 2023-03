陳冠希開直播豪宅曝光　女兒Alaia遺傳愛時裝玩具屋有過百套衫？

陳冠希近年浪子回頭,建立慈父形象,錫到囡囡Alaia燶。昨日(19/3)他開直播,叫囡囡向大家介紹自己設計的玩具屋,見Alaia對佈置好有想法,更表示日後整間屋都要由自己設計!而從直播中,陳冠希家中的玩具房亦絕密曝光,不過就有點凌亂,可能是Alaia玩完玩具未收好。



陳冠希(Edison)昨日(19/3)開直播,全程影住他與秦舒培的囡囡Alaia,而對鏡頭熟練的Alaia亦立即跟觀眾打招呼,她為洋娃娃設計了全新的兩層玩具屋,又表示娃娃隆重其事,今日盛裝打扮。Alaia有紋有路地帶大家進行玩具屋Home Tour,把玩具屋分成不同角落,又詳細講解屋內設有衣櫃、擺公仔的層架、結他、玩具箱、書櫃、睡床、廁所等。Edison問:「Did you design these all? (全部都由你設計嗎?)」Alaia自豪地回答:「Yes, I did.(對,是我設計的。)」

Alaia十分自豪及有條理地介紹自己設計的玩具屋,表示整間屋都是自己佈置的,看來做室內設計師都難不到她!(edisonchen@Instagram)

Edison是潮牌CLOT的行政總裁和時裝設計師,太太秦舒培又是名模,看來Alaia亦有遺傳到父母的愛好。講到玩具屋浴室時,Alaia說:「I have hundreds different types of clothes.(我有上百款不同類的衣服。)」而讓她最自豪的還有延伸到玩具屋外的巨型滑梯,Edison見女兒差不多介紹完畢,叫她跟觀眾講拜拜,鼓勵Alaia以後要繼續建造更大的玩具屋,Alaia更回應:「i'm going to do the whole house!(我之後要設計整間屋!)」

父母陳冠希、秦舒培都是時裝界名人,而Alaia亦遺傳了兩人的愛好,熱愛時裝,甚具觸覺。(edisonchen@Instagram)

請按下圖睇陳冠希女兒設計的玩具屋:

不過,Edison其後發現生意拍檔Jakuan正在收睇,就叫Alaia跟對方打招呼,原來對方早前送了Star Wars玩具給Alaia,她在片中跟對方講多謝。而在Alaia行開攞玩具期間,她身處的玩具房亦意外曝光,見到在行李箱、衣櫃、電視機和散落一地的玩具等,空間非常大,但就比較凌亂。

除了見到洋娃娃住的玩具屋,就連Alaia的玩具房也在片中曝光,滿地都是玩具!(edisonchen@Instagram)

請按下圖睇更多Alaia的玩具房照片:

由於CLOT近日與中國麥當勞跨界合作,設計衛衣、水杯等多種聯乘產品,Edison又另外在客廳直播Alaia開箱這系列產品,囡囡更將新品著上身。影片見到一家居住的豪宅客廳一角,有梳化、毛毛地氈和整齊疊起的衣服,相比之下較玩具房整齊得多!

Alaia著住陳冠希旗下品牌與麥當勞的聯乘新品,於家中客廳直播開箱,客廳相比玩具房整齊得多。(edisonchen@Instagram)

Alaia賣口乖指自己最愛的餐廳就是麥當勞,一向只懂講英文的她,在父母指導下唸出普通話的「麥當勞」,誰知因發音不準鬧笑話,被網友說成是「賣大腦」。

Alaia賣口乖用普通話講「麥當勞」,卻因發音不準變成「賣大腦」。(edisonchen@Instagram)