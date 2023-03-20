林俊傑演唱會｜粉絲被阻擋竟台下開打　網民大鬧JJ粉絲真沒質素

歌手林俊傑（JJ）的巡迴個唱《JJ20世界巡迴演唱會香港站》分別於本月17-19日、24-26日，於中環海濱活動空間舉行入行20周年演唱會！而本是高興事，卻先後鬧出風波，第一是男團MIRROR成員Ian鬧出「彈鐘風波」；二是有粉絲不滿被遮擋，竟在台下直接開打，認真失禮。



林俊傑演唱會取消Ian做嘉賓，鬧出「彈鐘風波」。（IG圖片）

林俊傑（JJ）巡迴演唱會在中環海濱活動空間舉行，引來大批粉絲購票入場支持，本是高興事，可開騷短短三日，卻先後鬧出風波，首先是男團MIRROR成員Ian鬧出「彈鐘風波」，Ian亦疑似太憤怒，取關了JJ的IG帳號，事件尚未告一段落，又鬧出JJ粉絲質素參差的問題，事關昨晚(19日)的演唱會，有網民在小紅書上載粉絲台下的衝突影片。

兩名女粉絲自私地站在椅子上，興高采烈舉着應援牌邊搖晃身體，有人不滿被阻擋視線，怒氣匆匆下上前理論。（小紅書影片截圖）

據影片所見，兩名女粉絲自私地站在椅子上，興高采烈舉着應援牌邊搖晃身體，有人不滿被阻擋視線，怒氣匆匆下上前理論，用普通話大聲吆喝：「坐不坐下啊」！豈料兩名女子絲毫不聽勸告，繼續站在椅子上，究後兩女還凶神惡煞衝上前大吵，之後雙方推撞，發生肢體衝突，場面混亂！事後影片被廣泛傳開，有網民扯出JJ留言問：「JJ不出來管一下嗎？」大鬧粉絲真沒質素。

雙方推撞，發生肢體衝突，場面混亂！（小紅書影片截圖）