李駿傑為拍MV被逼硬食芫荽蛋糕　Jeremy樣都變埋：食完似會中毒

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）早前推出第4首個人作品《CLOSER》，MV早前已推出，並找來章尾而做女主角。Jeremy日前發佈一段Vlog，是MV拍攝花絮，不知他是否被製作組惡整，竟然要食芫荽味蛋糕，不吃芫荽的他最後為拍攝犧牲，還說：「好似食完會中毒嘅感覺。」



MIRROR成員李駿傑（Jeremy）早前推出第4首個人作品《CLOSER》，與女主角章尾而（Jamie）拍MV，兩人通宵拍MV，直踩到清晨才收工。MV中Jeremy扮演美食家，要去餐廳點評各種食物，本來有美食應該是開心事，但工作人員卻向他預告有芫荽蛋糕。Jeremy本身很怕食芫荽，聽罷即耍手擰頭說：「我唔食芫茜㗎！」又問工作人員：「應該係假食㗎？」他直指食完好似會中毒，聞一下即面有難色及苦笑，工作人員見狀即大笑。

《CLOSER》MV中，Jeremy飾演美食家，Jamie則飾演餐廳老闆娘，並迷惑Jeremy。（Instagram：jeremy_0908）

Jeremy原來不食芫荽！（YouTube截圖：Jeremy Lee 李駿傑）

為了拍攝效果，Jeremy最終仍硬著頭皮把蛋糕放入口，他說：「係一個好新鮮嘅味道……等我接受一下先，佢唔係難食嘅。」到拍攝時他還得裝作若無其事，令人哭笑不得。

MV中的芫荽蛋糕。（MV截圖：《CLOSER》）

不少粉絲都指估唔到芫荽是其死穴，笑言：「Jeremy食芫荽蛋糕嘅反應仲大過《Mirror Go》同《考有Feel》嘅大懲罰呀！」