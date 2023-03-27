張繼聰白只濾鏡自拍驚變外國人　網民唔認得：靚仔過木村金城武

張繼聰和白只近日忙於在日本拍戲，張繼聰趁空檔就與白只一齊用不同Filter自拍，結果出現神奇效果，秒變超靚仔外國人。張繼聰表示兩人是全新男子組合，又笑言以前的攝影師不懂拍他靚仔一面。網民大讚兩人靚仔，而張繼聰老婆謝安琪又乘機放閃：「喺我心目中你不嬲都係咁嘅樣㗎喎！」果然是情人眼裡出西施。



張繼聰和白只是多年好兄弟，近日兩人一齊去日本拍戲，空檔期間就試玩不同Filter影相，結果竟驚變外國人，輪廓深邃好多！張繼聰對鏡頭拍片，期間又將鏡頭對向白只，又表示：「嚟到日本拍戲，成個人都唔同咗，可以話拍到我真正一面，其實呢個先係我真正嘅樣！」他又留言：「喺日本拍嘅呢套新戲，主要係sell 兩個靚仔，知係邊兩個啦？」並笑稱「大家好！我哋係2023男子組合『男人魅』」，又自信問：「靚仔嚟講會唔會太過份？」

張繼聰笑言這個樣才是自己本來的真面目！（IG@louischeung2013）

兩人的確好靚仔，乍看張繼聰有點像沈震軒，又有網民指他終於成為「木村繼聰」、靚仔過金城武。張繼聰老婆謝安琪亦有留言，乘機放閃說：「我識你咁耐，喺我心目中，你不嬲都係咁嘅樣㗎喎！」余安安留言：「網上新組合！正！」陳俞希（Hailey）亦笑說：「我諗咗一陣邊個嚟。」另外亦有網民留言：「點解有個金城武把聲係張繼聰嘅？」「唉，之前嗰啲攝影師啊導演攪乜呀？竟然拍極都拍唔到你咁靚仔嘅一面！」「我信咗自己follow咗個靚仔。」

張繼聰乍看有少少似沈震軒。（IG@louischeung2013）

張繼聰和白只「真身」。（資料圖片）

請按下圖睇更多張繼聰白只變臉相：