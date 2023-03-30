《女法醫JD》討論度低　《隱形戰隊》YouTube瀏覽量超越20倍

TVB外購劇《女法醫JD》由蔡卓妍、張孝全、鍾欣潼及關智斌等人主演，劇情走向以正反派對決，加上懸疑查案等元素，與一貫TVB劇集相比，卡士實在有過之而無不及。未播出前此劇已率先於內地影集網站播出，不過口碑只屬一般，甚至有人直言劇集製作費與出品不成正比。



由蔡卓妍、張孝全、鍾欣潼、關智斌、黃德斌、羅家英、陳家樂主演的《JD女法醫》。

《女法醫JD》播出4集，香港的各個討論區上依然呈現一個「無人問津」的狀態，就連負評都沒有。以往的TVB劇集，就算是一些未獲觀眾認可的劇集，亦會有人在網上討論區點評，討論劇情之餘亦會批評一下劇情，《女法醫JD》現在這個情況實屬罕見。

明顯地《隱形戰隊》比《女法醫JD》的預告片更受歡迎。（YouTube截圖）

如何推測一套劇集熱門與否呢，除了網上討論區的網民討論的熱烈程度之外，其實官方YouTube頻道上的瀏覽量亦可以當成一個另類收視指標。根據TVB官方YouTube頻道顯示，第一周播出後，有關《隱形戰隊》的預告片瀏覽量由2.2萬至15.7萬人不等，第二周開始亦有上升趨勢至平均5萬瀏覽量，第11集劉佩玥飾演鳳姐險被「霸上硬上弓」一集，預告片的瀏覽量更急升至12.3萬人。最近一周陳展鵬作為Final Boss亮相更帶動了數據，升至平均4萬，最近一條宣傳片上架8小時亦已獲超過2萬瀏覽次數。

有不少《隱形戰隊》預告片瀏覽人次達8萬。（YouTube截圖）

同為黃金時間的劇集，不過《女法醫JD》的熱度就相差甚遠，劇集第一條預告片的就只有4,800瀏覽量，第二條加長版反應較好，約有1.5萬，其後幾條預告中，雖然第1集劇集精華片段獲得了近7,500瀏覽量，但其餘片段的瀏覽量亦只介乎1,000至4,000之間。最迎一條的預告片，明明與《隱形戰隊》釋出的時間只相差一小時，但瀏覽量卻差天共地，只有928瀏覽人次。

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