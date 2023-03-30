黃子恆受桃色風波影響罹患恐慌症　現病情已受控：唔使食藥囉

黃子恆早期入行大多數在戲劇組擔任跑龍套角色，後來有機會參與多套經典劇集，如《衝上雲霄II》、《降魔的》成功入屋被觀眾熟悉。惟早年被桃色風波纏身，導致形象一落千丈，沉寂一段時間後，近日再憑《隱形戰隊》完美演繹精神分裂，引起討論。



黃子恆呢一幕嘅神態同眼神轉換夠晒心寒，睇到網民齊喊驚。

黃子恆入行27年，早期演藝事業大多數跑龍套為主，後來憑多套劇集，如《衝上雲霄II》、《仁心解碼II》漸露頭角，後來再憑《降魔的》在《萬千星輝頒獎典禮2017》再度入圍「最佳男配角」，演藝事業開始明朗，可惜被爆出與裕美婚外情，以及偷食粉絲的醜聞，令其正面形象直插谷底，隨即遭公司雪藏。事業陷谷底的黃子恆，身體開始出現毛病，他自曝罹患恐慌症，有次更因睡眠窒息差點死亡。

黃子恆於劇集《降魔的》飾演奸角好搶鏡。

黃子恆接受《香港01》訪問時，表示受桃色風波影響，當時壓力的確很大，不過事隔多年，恐慌症經已受控：「唔使食藥囉，我只可以講，因為當時你會感覺到，身體個情況有啲唔同，譬如可能唞氣唔暢順咁樣，但係而家就冇囉，我只可以咁講，唔需要食藥囉（面對群眾仲有冇透氣唔暢順情況出現？）而加無囉。」

黃子恆接受《香港01》訪問時，表示受桃色風波影響，當時壓力的確很大，不過事隔多年，恐慌症經已受控。（黃子恆IG)

如今，黃子恆再憑《隱形戰隊》沈教授一角獲大讚，子恆戲中無論是處於兩大人格角力的痛苦狀態、與空氣對話的神經質狀態、實施殺人計劃時的冷酷狀態均演繹到位，兩種不同人格的切換更是精彩，演技再超一班！