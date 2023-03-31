張國榮逝世20年｜文雪兒回憶與哥哥點滴　放工一齊玩：唔願返屋企

張國榮 (Leslie）紀念展覽「Timeless Leslie Encounter」分享會於今日（31/03）舉行，早年曾與哥哥張國榮合作多套劇的文雪兒亦有到場，分享與哥哥的點滴。



文雪兒分享與哥哥張國榮的回憶。（陳順禎 攝）

文雪兒在接受《香港01》訪問時說：「我第一套同佢合作係《浣花洗劍錄》，陸陸續續有一大堆青春劇，《驟雨中的陽光》、《甜甜廿四味》，仲有民初《大內群英續集》 ，好開心呀，因為大家都好後生，除咗開工一齊玩，放咗工都會唔願返屋企，一齊去食吓嘢或者食杯麵，都可以好開心。」

文雪兒與哥哥張國榮一齊拍過不少劇集。（《甜甜廿四味》截圖）

大家都知道哥哥張國榮喜愛打麻將，原來當年文雪兒也鍾意與他一起「攻打四方城」：「收咗工冇乜嘢做，或者第二日冇通告，甚至第二日有通告，我哋都好曳，走去打麻雀。你知啦，青春就係任性。」

哥哥張國榮打牌時有小習慣。（劇照）

被問到誰贏得較多時，雪兒姐就笑言：「印象中係贏多，但係我覺得佢牌章都唔錯。」她又透露，哥哥張國榮牌品也十分好：「佢會一路打牌一路哼歌，佢就係好熱愛音樂，我印象中佢有時會唱吓南音，即係用二胡拉嗰啲。佢好搞笑，有時鋪牌唔好，佢就會唱一隻歌嚟演繹鋪牌，有時好開心又會唱隻好開心嘅歌。」她表示，當年哥哥張國榮尚未出外發展，但已經是曲不離口。