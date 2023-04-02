成人教科書｜11歲陳穎朗瞓棺材化死人妝　洪永城爆冇化妝師肯接

洪永城（Tony）主持的無綫綜藝節目《成人教科書》近日播映，其中包括探討「生死」議題，節目組安排小朋友體驗瞓棺材，年僅11歲的陳穎朗更無視父母反對，自薦體驗遺體化妝，童然無忌的她連環爆金句，更說：「我覺得（瞓棺材）同平時瞓覺差唔多，純粹唔會醒咁解。」



由洪永城（Tony）主持、逢周一至周三晚十點半翡翠台推出的「無框架」綜藝節目《成人教科書》，透過Tony與23名小朋友相處，帶領觀眾就「男女」、「生死」、「你我」及「美醜」四大對立主題尋找「沒有標準答案」的答案。

洪永城（中）率領23位小朋友在《成人教科書》上探討不同議題，當中包括「生死」。

雖然《成人教科書》探討的主題看似老生常談，僅播出三集便在網絡引發不少迴響。為探討「生死」主題，製作組破格地安排小朋友填死亡證、求神問卜、接受生死教育、體驗野外求生等，但最爆的絕對是「生前派對」及「喪禮VS百日宴」兩大體驗，其中年僅11歲的陳穎朗更百無禁忌躺進棺材體驗遺體化妝。雖然大人對於死亡總是覺得「大吉利是」，但年紀小小的穎朗卻看得很開。

陳穎朗對於瞓棺材完全百無禁忌。

主動要求體驗遺體化妝的穎朗，連環拋豁達金句：「我覺得同平時瞓覺差唔多，純粹唔會醒咁解」、「遺體化妝唔係好恐怖嘅事啫，每一個人最後都要經歷一次，但係（到時）經歷咗又唔知係點，所以我就想（趁依家有機會）親身體驗一吓。」縱然豁達穎朗一口答應，穎朗父母卻「十五十六」，穎朗父親更激烈反對，最後父母因為尊重穎朗意願，事件才得以繼續。對此穎朗再拋金句：「其實我試咗又唔代表我會死，我唔試又唔代表我唔使死，我覺得係一個好好嘅體驗，唔係每個人都有得試。」

穎朗無視父母反對，堅持體驗瞓棺材及嘗試遺體化妝，表示：「我試咗又唔代表我會死。」

洪永城指拍攝相關任務過程並不簡單，單是尋找遺體化妝師已遇上重重困難：「好多業內化妝師都覺得幫小朋友化呢啲妝唔吉利，所以都一一拒絕咗我哋。」除了遺體化妝外，穎朗同時體驗了百日宴Style的王子式化妝，對於兩大妝容，他全盤欣然接受：「兩個意義都差唔多啫，都係想靚啲」。

小朋友陳穎朗在節目上體驗了百日宴妝和遺體化妝。

由於每位參與節目拍攝的小朋友均由製作組精挑細選，故此每位小朋友除了各有性格，有些更擁有一般小朋友未必會遇過的經歷。以參加「生前派對」的11歲朱梓童為例，表面與一般小朋友無異的她，原來小時候曾因患病經歷過重大手術，加上她與家人拍攝期間已決定要移民，種種經歷均令「生前派對」對她別具意義。

梓童（左一）為自己舉行生死派對。

有別於傳統喪禮，生前派對可每年舉行，目的是讓主角在籌辦派對過程中，回顧人生重要時刻的同時並對自己作出適當反省，梓童在台上為自己控制不了脾氣向父母一再道歉，令台下無論親人或是其他參與派對的小朋友均流下感動的眼淚。最後梓童爸爸更以Ironman形容女兒，令全場再陷淚海。

梓童自省並向父母道歉，令親人及在場小朋友都感動落淚。

除了「童」言無忌，洪永城一樣零禁忌，在填寫「死亡證」環節，洪永城除了暖男上身希望自己比太太早死外，更驚揭到現在仍然懷疑自己不是父母親生：「我細個時屋企人話我聽我喺垃圾桶度執番嚟，一嚟因為我阿哥好靚仔，我好醜樣，二嚟就因為我單眼皮，但我全屋都係雙眼皮。所以細個時我信咗，到依家我都信。」