東張西望｜姐弟為爭遺產大打出手對話句句狠毒　弟：我會不惜一切

今日（3日）的《東張西望》繼續講到司徒老先生留下的遺產，昨日（2日）司徒先生在節目中講解他們的關係有多複雜，先是姐姐為了於遺產扣起10萬元，在律師行樓下與兄弟大打出手，後於節目中與姐姐在電話中對罵。司徒先生想分遺產，但需要大哥及姐姐的簽名才可以平分，但姐姐不妥協，所以一直未能分遺產。

司徒先生欲取得遺產，根據遺囑規定，需要大哥及姐姐的簽名。(節目截圖)

東張西望｜司徒家爭產弟弟向姐姐反撃大混戰 恩怨關係錯綜複雜

司徒先生接受《東張西望》訪問表示有叫姐姐盡快簽名，好讓大家可以平分遺產，司徒先生指姐姐說：「唔得，一係就畀10萬，如果唔係就法庭見。」除此之外，另一個爭議點就是姐姐堅稱老父生前在銀行保險箱內有300兩金及90件首飾，大哥從保險箱取出來的數目與她所知的不同，於是她便指大哥及司徒先生私吞了。姐姐與家人因此而談不攏，司徒先生及大嫂與姐姐初則口角繼而動武，姐姐指他們把她打得十分傷，要求他們賠償。

司徒先生接受《東張西望》訪問表示有叫姐姐盡量簽名，好讓大家可以平分遺產。(節目截圖)

面對著多項指控，《東張西望》主持吳幸美便致電姐姐了解，姐姐指：「因為佢偷咗好多嘢走，佢又唔肯講出嚟，其他兄弟姊妹放唔放過佢啊？」姐姐說以前與司徒先生的關係不錯，現在才弄得這麼僵，因為大哥和司徒先生把老父的東西拿出來賣，賣到的錢也不平分給大家。司徒先生回應姐姐：「攞走啲咩？喺餐廳嗰度，你係唔係屈我10萬蚊啊？你講啊，而家有吳幸美小姐喺度，而家你10萬蚊唔要就屈湯藥費啊？司咩法程序啊？你點解唔畀人上去探你啊？你夠唔夠膽講啊？」之後二人便展開一連串的對罵，但對罵的內容都是圍繞著司徒先生拿走老父的物品變賣。

面對著多項指控，《東張西望》主持吳幸美便致電姐姐了解。(節目截圖)

姐姐更評論司徒先生是一個遊手好閒、玩女人、愛賭博及從不工作的人：「一世唔洗做嘢，呃呃騙騙，中國、香港及美國，親戚通通畀佢呃到盡。我幾十年前借咗萬幾蚊畀佢，唔還不但之，半句好說話都冇講過，只講風涼話『我畀條毛你啊』。」司徒先生不認同姐姐說他是遊手好閒不工作，於是在家中尋找自己曾經工作用的卡片，但姐姐就說他是一個會私吞公司錢的人。

姐姐更評論司徒先生是一個遊手好閒、玩女人、愛賭博及從不工作的人。(節目截圖)

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司徒先生接過電話繼續與姐姐談話，二人對話的語氣都十分惡劣，姐姐更問司徒先生「做咩死返返嚟啊？」姐姐之後更執著於司徒先生承認曾打過她一點繼續罵，司徒先生最後跟姐姐說，一起到已離世的父母墳前解決事件，司徒先生更說會不惜一切來爭取老父留下的遺產。

司徒先生接過電話繼續與姐姐談話，二人對話的語氣都十分惡劣。(節目截圖)

大律師陸偉雄指出遺囑執行人有責任跟據遺囑上的意願來分配財產：「唔能夠私下加條款落去，如果私下加條款嘅話，好似對某啲人會有利益。」陸偉雄指姐姐這樣刁難事件，其他人可以有法律行動，例如把她撤職。