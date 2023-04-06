泳兒盼將「同歸於盡」變祝福　MV探班驚見裸男：個胸大到迫爆鏡頭

泳兒今日推出新歌《同歸於盡》，要把「同歸於盡」四字當成是祝福、唱出超越生死的愛，更叫大家以此作為求婚字眼。雖然泳兒冇份亮相MV，但她有去台灣探班，本來想親眼看到男主角向女主角求婚的鏡頭，結果卻見到男主角半裸出鏡，更表示：「個胸大到迫爆鏡頭！」而導演更笑指未見過泳兒陰陰嘴笑咁開心。



泳兒去年推出「暗黑系列」歌曲，在樂壇取得好成績，今年她卻決定以「祝福」三部曲作為全年歌曲命題，首支作品《同歸於盡》今日（6日）已經上架，延續暗黑音樂班底，歌曲由馮穎琪及CMGroovy監製、前者負責作曲、後者兼任編曲、周耀輝填詞。這首歌令泳兒反思死亡的意義，自覺死亡離自己愈來愈近：「死亡對我嚟講係一件越嚟越近嘅事，有種好似倒數嘅感覺。」泳兒指自己經常在Facebook或IG睇到離世消息，很希望有生之年可以找到一個能陪伴自己終老的人。

泳兒日前貼戒指相說「我願意」，眾人恭喜她之後卻原來是詐糊，泳兒指只是拍MV，但亦坦言自己有生之年可以找到一個陪伴自己終老的人。（Instagram：vincychan）

一直以來泳兒唱過不少情歌，但她希望這首歌可以讓大家感受另一種更深層次的愛，表示：「係超越生死，超越一生一世嘅愛，《同歸於盡》係同歸於天不盡嘅意思。」Vincy跟創作團隊將今年的歌曲統稱為「祝福」，其實是把人們一直覺得比較負面的詞，如：「同歸於盡」等變成祝福語，更笑說：「歡迎大家婚禮邀請我去唱呢隻歌，亦都希望『同歸於盡』可以成為一個全新嘅求婚字眼。」

泳兒（淺藍衫）飛往台灣與MV拍攝團隊見面，前英皇同事蔣雅文（紅色頭巾）都有份。

團隊專程飛到台灣取景拍攝MV，雖然泳兒冇份出鏡，但她仍特意即日來回台灣探班，「記得嗰日拍攝完通頂節目，返屋企沖咗個涼冇落妝冇洗頭就去咗機場。同我同行嘅朋友miss咗班機，結果我係跑去機場閘口，差啲就上唔到機，然後再喺機場等我朋友搭下一班機，冇瞓過覺，仲要喺機場度奔跑，真係有亡命嘅感覺，跑完之後上飛機直程係想嘔。」

她坦言最想親眼看到男主角向女主角求婚的鏡頭，不過到達現場後，卻給了Vincy一個「大驚喜」，她笑指：「冇諗到現場男主角係半裸出鏡，女主角好靚女，男主角身形亦都Fit到爆，個胸大到迫爆咗個鏡頭，我仲俾導演笑，佢話未見過我咁開心，話我自己陰陰嘴喺度笑。」

Vincy探班期間教MV男主角講廣東話。

雖然於台灣只逗留六小時便飛回香港，但Vincy認為這次探班非常值得，「知道拍攝團隊拍咗兩日好長嘅時間，我都想親身過去打下氣。」她表示這次「亡命之旅」正如她今年音樂主題，用『生死』課題去帶祝福給大家，亦希望大家可以珍惜每一分每一秒，想做的事情就盡力去實現，祝福自己同時祝福其他人。」