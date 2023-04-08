隱形戰隊｜陳展鵬飆戲眼神網民激讚奸得型　內鬼競猜白熱化

下周進入結局周的《隱形戰隊》，昨晚（7日）一集高潮迭起，兩大好戲之人江美儀（Madam Fong）及陳展鵬（匡勝天）先後進行三次「正邪大對決」。經過三輪正邪角力，匡勝天先贏一仗，成功洗脫殺人罪名無罪釋放；Madam Fong則因遭Ben Sir （胡諾言飾）指證，遂涉嫌畀假口供而需即時停職受查。Madam Fong回警局執拾細軟時，暗地叮囑Ocean（馬國明飾）警隊有內鬼，著Ocean著手調查。



匡勝天話自己被冤枉嗰吓，其實睇得出佢係耍賴嘅。

畀Madam Fong質問完，匡勝天仲要係咁冷笑，真係好心寒。

而聲稱因Madam Fong坐足八年「冤獄」的匡勝天自然亦未就此罷休，於無罪釋放當日與Madam Fong唇槍舌劍一輪後，即正式宣戰謂：「我出得番嚟唔會畀你過得咁舒服。」令無數網民期待匡勝天結局周會再出甚麼狠招對付Madam Fong等人：「下周好睇咯，匡勝天專場。」 而之前一直備受關注的內鬼身份昨晚亦引起熱討，由於趙希洛飾演的阿Yan、與忽然變節指證Madam的Ben Sir均相當有可疑，故二人暫時呼聲最高，而為「誰是內鬼」爭持不下的網民，更直呼「編劇故布疑陣」很吊癮，網上氣氛熱烈。

匡勝天喺法庭上面看似不動聲色，但其實細心留意，煎 Pan演繹時嘅眼神係勁有層次同變化。

匡勝天受訪時呢一系列氣定神閒狀態，令人看得咬牙切齒。

視帝視后果然誰也搶不了誰的風頭。

昨晚焦點自然是匡勝天與Madam Fong的正邪對決，兩大好戲之人不但氣場方面誰也搶不了誰的風頭，二人的眼神變化更是出神入化，尤其被譽為「隱形MVP」的陳展鵬（煎Pan），昨晚絕對是施展渾身解數之作。首先煎Pan昨晚造型多變，除了繼續有陰森監獄Look、還有知性心理醫生Look、好身手殺手Look及風騷出獄Look，當中煎Pan的眼鏡Look更獲讚斯文兼有新鮮感。另外煎Pan昨晚的眼神放題亦是相當精彩，除了與江美儀的對峙勁有氣勢，當他得悉小柔（趙璧渝飾）是卧底時的「睇我點收拾你」眼神、應付傳媒時裝作善良豁達的眼神、面對質疑時擘大眼講大話的眼神，均相當入戲，尤其在法庭對決中，煎Pan憑數個眼神「郁動」已成功呈現「勝券在握」狀態，演奸角演得如此輕鬆，難怪網民大讚他奸得有型。 昨晚另一獲不少網民讚賞的，還有飾演匡勝天辯護律師的蕭徽勇，勇哥在法庭上機關槍掃射般的雄辯滔滔、以及振振有詞的狀態，成功令網民留下深刻印象，留言大讚：「律師演技好好」、「好鎮定」、「好有Point」、「律師有氣勢」。

當知道小柔係卧底後，煎Pan拎住電話嘅眼神真係世界級。

根據昨晚還原嘅真相，匡勝天真係殺小柔嘅真兇，而匡勝天呢個全黑殺手Look又係好型。

趙希洛係另一位內鬼嫌疑人。

雖然昨晚一集劇情如此緊湊，但仍不乏輕鬆甜蜜位，就是邢風（劉穎鏇飾）與Cool Sir（陳山聰飾）的感情線。由於Cool Sir「牛皮燈籠點極唔明」，邢風最終與寶寶（唐詩詠飾）夾計整蠱Cool Sir，終成功令Cool Sir放下包袱主動拉著邢風來個情深一吻，令網民大嗌浪漫之餘，更錯重點指接吻景點好靚。

邢風終於守得雲開。

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