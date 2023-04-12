隱形戰隊｜劉穎鏇性感打女形象入屋　自爆有替身：危險動作交畀你

現年25歲的劉穎鏇（Tiffany）於無綫（TVB）劇集《隱形戰隊》，飾演反恐特勤隊唯一女隊員「邢風」一角贏盡掌聲，睇得又打得的她更獲封為性感打女。當中最令人驚訝的是，她曾表示自己拍攝劇集過程中沒有用過替身，所有事情親力親為，不過Tiffany昨日（11/4）突然曬出自己與替身的合照。

Tiffany「邢風」一角贏盡掌聲（IG/@itstiffanylau）

《隱形戰隊》來到結局篇劇情相當緊湊，一講到邢風及Shadow被鏗少綁走。

《隱形戰隊》來到結局篇劇情相當緊湊，昨晚當中（11日）一集講到邢風及Shadow（劉佩玥Moon飾）被鏗少（阮浩棕飾）綁走，邢風與Shadow被吊起兼施以水刑，受盡折磨，隨後二人被綁在車中，遭鏗少用泥頭車猛撞。過程中，邢風成功為自己解綁後，馬上幫助Shadow脱困並推對方落車，以免受到鏗少襲擊，而邢風亦因此沒有時間逃脫，面對鏗少的襲擊，「連人帶車」反轉。

昨日Tiffany在社交平台上突然「自爆」曬出與替身的合照，表示「連人帶車」反轉一幕由替身上陣拍攝，帖文中寫到：「我拍隱《隱形戰隊》用過嘅唯一一個替身，辛苦佢啦！幫我替做最危險嘅動作！唔知叫佢咩名好呢？」

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明顯可見，Tiffany的替身是個人形公仔，影片中見到不少工作人員在設置場景，而Tiffany就向自己的替身說：「你睇下佢幾犧牲自己，但係我覺得佢有型過我，你睇佢個髮型係剃過嘅。加油啊，你得㗎！危險嘅動作就交畀你啦！」帖文出街後不少網民讚Tiffany非常專業，所有打鬥場面都親身上陣：「咁危險嘅戲，應該要用啦！」、「你真係好有型啊」、「你小心啊，有冇受傷」。

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