林青霞劉嘉玲借出天價古董皇冠於故宮展出　何超瓊私人珍藏極矜貴

香港故宮文化博物館與奢華珠寶及鐘表品牌卡地亞舉辦的《百樣玲瓏──卡地亞與女性》特別展覽，將於本月中正式開幕，據知展覽將會展出約300件從19世紀至今的卡地亞藝術珍品，包括珠寶、鐘表、珍寶、配飾及文獻等，除了有來自各地皇室人員的珍藏之外，何超瓊、林青霞及劉嘉玲亦借出私人珍藏展出，絕對是難得一見！



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為了宣傳展覽，三人分別拍攝了一輯頭戴鑽石皇冠的靚相，林青霞寫道：「無意中發現我人生中幾個重要和歡慶時刻，配戴的首飾竟然都是同一個品牌。結婚時配戴的珍珠項鍊、60歲生日宴會上戴的一頂1919年花環冠冕。」據知林青霞這頂皇冠由品牌在1919年製作，造型似花環，以鉑金鑲嵌鑽石，曾為皇室成員擁有，其後被林青霞收入囊中，並視為家族傳承。林青霞60歲大壽時，身穿紅色晚裝的她頭戴這頂皇冠，艷壓全場！

好靚！（微博@林青霞）

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而劉嘉玲借出的皇冠就由品牌於1906年製作，據知她在2018年5月出席活動時，試戴後非常喜歡，所以即場買下。劉嘉玲曾在接受傳媒訪問時講道：「其實我一直都睇緊一啲好有價值嘅皇冠，今次好難得俾我發現，係1906年嘅，所以要買啦。（咪好貴囉？）幾多錢就唔好講啦，我連老公都唔敢講住，哈哈哈……」而這頂皇冠曾在2019年於北京故宮博物院與卡地亞合作的《有界之外：卡地亞•故宮博物院工藝與修復特展》展覽中展出。

至於何超瓊的私人珍藏就是品牌於2012年製作的鉑金、鑽石及泰姬陵祖母綠冠冕（可拆分為胸針），這頂皇冠鑲嵌了赫赫有名的泰姬陵祖母綠，重達141.13卡，是難度最大的六角形切割，上面還雕刻了菊花、蓮花和枝葉紋樣，因與泰姬陵建築裝飾相似，所以用泰姬陵祖母綠命名。據知2019年佳士得曾在一場拍賣會上以逾1217萬人民幣的高價賣出，但當時未有公開買家的姓名，原來買家是何超瓊。這枚祖母綠是印度歷史上最珍貴的寶石，也是珠寶發展史上最重要的祖母綠之一，相當矜貴！