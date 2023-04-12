60歲何超瓊激罕Deep V短裙亮相時裝秀　大方讓嘉賓挽手合照超親切

60歲賭王何鴻燊二房長女何超瓊活躍於社交圈，除了商界活動、近年亦涉足政圈，頻頻於公開活動亮相，常以幹練又高貴大方的形象示人，輕易成為全場焦點。

何超瓊與曾昭怡合照，清減不少，狀態好好。（IG@mammachewy）

日前有網友於社交網曬出照片，原來何超瓊抵達了海口亮相國際免稅城時裝秀，罕有性感打扮令人眼前一亮。何超瓊穿上Deep V連身黑色短裙，內穿一件白色V領上衣，露出大片雪白肌膚和腿部，身材Keep得相當不錯。

何超瓊現身海口出席時裝秀。（微博圖片）

何超瓊佩戴白色珍珠項鏈和耳環，氣質出塵，又不失時尚和青春感。而她在粉絲的無濾鏡相機下，皮膚依然Fit到爆，絲毫不似60歲，令人羨慕！

何超瓊站在台上十分淡定，單是打扮經已艷壓全場，氣場強大。而其他女嘉賓與何超瓊合照時，亦親密地挽住她的手臂，何超瓊微笑回應，沒有流露絲毫不耐，允許對方挽住手合照，親切又優雅，毫無架子。

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