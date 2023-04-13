法言人｜林夏薇被一杯紅酒照頭淋「白色衫全濕透」酒精入眼變工傷

近日最紅的《隱形戰隊》即將下線之際，TVB另一部新劇強勢來襲！由馬國明、林夏薇、張頴康及黃嘉樂領銜主演的時裝律政劇，講述了天資聰穎能言善辯的「金師爺」放棄大好前途，早早躋身社會當起了師爺，在黑白兩道混得風生水起的故事。



《法言人》雖然剛剛開播，但久違的TVB律政味道，加上馬國明幽默風趣的人物特性，引起觀眾追看這部劇的興致！尤其是八點半看過了緊張又刺激的《隱形戰隊》，九點半接下來看點幽默搞笑風格的律政劇，看得還挺過癮的呢！

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《法言人》是林夏薇憑藉《七公主》奪得最佳女主角後，再次擔任女主劇的電視劇。她在《法言人》裡飾演的擅長離婚官司、被旁人認定和男人有仇，人稱「滅絕師太」的事務律師田佑家。在近日播出的劇情裡，她飾演的田佑家被人秋後算帳，直接往她頭上淋紅酒，讓人看著十分狼狽！

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在這一幕播出後，林夏薇也在社交媒體上分享了當時拍攝的一些幕後花絮，原來拍攝當天已經是淩晨時分，氣溫非常冷，而她還要被當頭淋紅酒弄得一身濕，風一吹就冷得她直打顫抖！更要命的是，在拍攝這場戲份時的她才剛做完視力矯正手術，結果被淋紅酒的瞬間，紅酒入眼讓她眼睛立馬發炎，但因為這場戲份她不僅要被淋紅酒，而且被淋紅酒前後都有好長一段對白，所以這場戲必須一take過不能NG！

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事後她還調侃說，自己還是第一次被人紅酒淋頭，渾身都濕透的她身上的白襯衫都因紅酒濕身的緣故成了紅色：「可能因為滅絕師太太長氣，所以才被人淋紅酒！」但還好工作人員隨後也第一時間給她遞上毛巾和熱飲，讓她感覺特別窩心。

期待林夏薇在《法言人》有怎樣出色的表現，就別忘了支持她的新劇喔！

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