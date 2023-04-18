何超蓮結婚｜一文睇晒與竇驍拍拖4年到結婚時間線　曾多次傳分手

已故賭王何鴻燊三房千金，現年31歲的何超蓮與34歲的男友竇驍於2019年公開認愛，兩人拍拖近4年以來一直愛得甜蜜，不過也曾傳過分手，而這段情終於修成正果，兩人今日 (18/4) 於峇里島舉行世紀夢幻婚禮，超蓮正式成為人妻，竇驍亦正式成為「賭王駙馬」。一對新人今日雙雙於微博發文官宣結婚，寫道：「三餐四季 餘生漫漫」，一同步進人生另一階段。

何超蓮出嫁（圖片︰何超蓮微博）

以下就是兩人由拍拖到結婚的時間線，在愛情路上共同牽手邁向新一頁：

2019年4月28日 有媒體拍到竇驍與一女子在電梯裡擁吻，網民認出該女子疑似是何超蓮，隨後兩人在微博公開戀情；

2019年5月9日 竇驍在何超蓮生日當天寫詩為她慶生；

2019年7月5日 何超蓮為竇驍染了她人生第一次的黑髮；

2019年8月17日 何超蓮被拍到前往內地劇《燕雲台》劇組探班竇驍；

2019年10月8日 竇驍帶何超蓮到加拿大見父母；

2020年5月9日 竇驍視頻連線當眾為何超蓮慶生；

2020年7月8日 竇驍與何超蓮一同出席賭王葬禮；

2020年8月28日 何超蓮再次被拍到探班竇驍；

2020年9月24日 有網民偶遇兩人身穿情侶裝十分sweet；

2020年11月6日 竇驍空降粉絲群聊天時自爆他叫何超蓮暱稱是「dada」；

2020年12月16日 竇驍曬出慶生照片，表示他的生日蛋糕是何超蓮親手做的；

2021年3月14日 竇驍曬何超蓮做的雪花酥祝大家白色情人節快樂；

2021年5月10日 竇驍陪何超蓮過生日；

2021年6月8日 兩人突然傳出情變分手消息，何超蓮親自辟謠；

2021年12月15日 何超蓮為竇驍慶生；

2022年3月7日 竇驍否認與何超蓮奉子成婚；

2022年12月18日 何超蓮回應沒發竇驍慶生照原因；

2023年1月4日 何超蓮稱與竇驍感情穩定，澄清兩人分手傳聞；

2023年2月9日 何超蓮上載與竇驍合拍短片，二人久違合體，以行動粉碎分手傳聞；

2023年2月25日 網民於香港偶遇竇驍何超蓮嘆平民美食；

2023年2月26日 傳媒爆出竇驍何超蓮將於4月在峇里舉行婚禮；

2023年4月15日 網民於峇里偶遇何超蓮拍婚紗照；

2023年4月17日 竇驍與何超蓮舉行了婚前派對以及中式婚禮；

2023年4月18日 竇驍與何超蓮齊於微博官宣結婚，並於峇里舉行世紀婚禮。

兩人借微博傳情。（微博圖片）

一對準新人舉行了婚前派對。(微博圖片)

點擊下圖睇最新婚照：

+ 4