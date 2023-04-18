中年好聲音｜總決賽獎品終極曝光　價值35萬個個愛不惜手

《中年好聲音》快要舉行總決賽，六位參加者李佳、龍婷、吳大強、周吉佩、羅啟豪及顏志恒都密鑼緊鼓籌備，務求在當日拿出最好的狀態，一舉奪得冠軍。今日《東張西望》找來幾位參賽者訪問，在訪問前首先放出「最新網絡投資走勢」，大熱的李佳和龍婷都以23.9%叮噹馬頭排在榜首，以第三位是羅啟豪，他有17.6%的票數。

「最新網絡投資走勢」（節目截圖）

決賽當晚除了有車婉婉繼續做主持之外，還有林曉峰與許文軒加入做主持，林曉峰更表示自己曾在街上聽龍婷唱歌。除了主持陣容加碼，節目更透露決賽當晚的冠軍可以得到一枝價值35萬港幣的寶石咪高風，各人都對它愛不惜手。

真係呢枝咪價值35萬。（節目截圖）

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