中年好聲音｜總決賽獎品終極曝光 價值35萬個個愛不惜手
撰文：黃梓恒
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《中年好聲音》快要舉行總決賽，六位參加者李佳、龍婷、吳大強、周吉佩、羅啟豪及顏志恒都密鑼緊鼓籌備，務求在當日拿出最好的狀態，一舉奪得冠軍。今日《東張西望》找來幾位參賽者訪問，在訪問前首先放出「最新網絡投資走勢」，大熱的李佳和龍婷都以23.9%叮噹馬頭排在榜首，以第三位是羅啟豪，他有17.6%的票數。
決賽當晚除了有車婉婉繼續做主持之外，還有林曉峰與許文軒加入做主持，林曉峰更表示自己曾在街上聽龍婷唱歌。除了主持陣容加碼，節目更透露決賽當晚的冠軍可以得到一枝價值35萬港幣的寶石咪高風，各人都對它愛不惜手。
中年好聲音｜「小龍女」龍婷曾奪央視節目冠軍 曾於旺角擺街唱歌
《中年好聲音》最新12強名單是?
無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》12強名單正式出爐，名單請看。
《中年好聲音》參賽者有人是港姐家人?有人是與譚詠麟曾經「踢過」同一隊足球隊?
其中一位參賽者是港姐冠軍曹敏莉的胞妹，早前更與科學家結婚住獨立屋過富貴少奶生活。另一位參賽者更是吳偉豪的爸爸，曾經「踢過」同一隊足球隊。支嚳儀指出，當面對多對自己嘅批評嘅留言，她都會...詳情請看。