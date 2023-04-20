《造星IV》Win Win突失知覺暈倒瀕死　醫生指肺部血液不正常流動

經《全民造星IV》入行的ViuTV藝人楊安妮（Win Win）日前突然在浴缸暈倒，並失去知覺、呼吸困難，她一度以為自己會死去！送院後，醫生為Win Win照腦、心和肺，有先天血管病的她於社交平台報平安，表示：「肺嘅血管啲血係不正常流動」但仍未找出暈倒的原因。



ViuTV藝人楊安妮（Win Win）前日在IG自爆瀕死經歷，她憶述：「今朝發現同死亡好近，一起身去洗手間，眼前一黑，就暈低咗，瞓低喺浴缸，好恐怖。一開頭意識好薄弱，然後起極都起唔到身，全身冇晒知覺，用僅餘嘅力量嗌咗兩聲救命。」

患先天血管病的Win Win，日前突然在浴室暈倒，失去知覺，送院留醫。（Instagram：__on.i）

Win Win年初主持《日本winwin企画》，介紹窮遊日本的行程，節目頗受歡迎。（Instagram：viutv）

Win Win慶幸同居男友KC聽到自己叫救命，又形容當時不斷掙扎、滿頭大汗、呼吸困難，很怕自己會死，還說：「就算全身冇晒知覺，我都要叫自己死都要爬返起身，唔可以死住，因為我呢世人仲有太多嘢未做！」又指短短10分鐘的掙扎仿如過了1個鐘，令她害怕不已、難以置信。她暈低時更撞倒頭部，留醫期間心臟科和肺科醫生為她做檢查。

Win Win慶幸男友KC聽到自己嗌救命，順帶一提，KC是5月開播的《全民造星V》99號參賽者，靚仔加跳得，節目未播已成大熱。（Instagram：__on.i）

Win Win漏夜在IG報平安，透露今日（20/4）可出院，並交代檢查結果，腦部方面雖然痛，但沒什麼大礙；至於心肺就比較嚴重，她說：「心肺因為不嬲有先天嘅血管病，肺嘅血管啲血係不正常流動，不過今次未去到要再做手術嘅階段，所以有待觀察，之後再Keep住覆診，不用擔心。」不過，Win Win指醫生仍未找出突然暈倒的原因，她除感謝大家的關心與慰問，又坦言回想起這個經歷仍毛管戙，叮囑大家注意身體、定期做身體檢查！