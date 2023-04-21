張敬軒眼紅紅爆父親日前家中昏迷險喪命：Covid後遺症嚇親我阿媽

剛推出新歌《隱形遊樂場》的張敬軒，久違在IG開直播與粉絲分享心情，長達一小時滔滔不絕，更眼紅紅自爆張爸爸日前昏迷險出事。



軒公一家42年來首次去旅行。（ig@hinscheung）

甚少提及家事的軒仔在直播尾聲突然眼紅紅，並透露張爸爸早前在家突然昏迷，差點踏入「鬼門關」：「本身冇諗住講，不過呢個夜深人靜嘅時候都係比較感性。」他表示父母於倫敦時確診covid，不過上機回港前回復一線，返港後父母於香港多留個多星期便回廣州，而軒仔亦打算趕完mv後便回廣州探望：「有一日我打俾我阿媽問佢搞緊乜嘢，佢話啱啱煮完飯，然後佢問我做緊乜嘢，我話啱啱返咗屋企，佢問我有冇忙緊啲好緊要嘅嘢，我話冇。佢話：『而家過咗先話俾你聽啦，你老豆琴日差啲冇咗啦。』原來爸爸喺前一日，由於covid嘅一啲後遺症，喺屋企突然間昏迷，嚇親我阿媽，佢一個人又抬不起160幾磅嘅爸爸，最後要請樓下保安幫忙。好彩當晚爸爸後來醒番，又穩定番。」

張敬軒相隔近一年再開IG LIVE。

軒仔坦言經過今次事件，他終於解決了近五年來一個最大的問題：「就係我阿爸阿媽終於肯搬嚟香港啦！」因為原來早於十年前，軒仔已經勸父母搬到香港一齊生活，不過張爸爸堅拒反對亦沒請外傭：「我爸爸由細到大都係『獨家村』，佢唔鍾意同任何唔係呢個屋企嘅人來往，雖然佢生住一副好外向嘅樣，但其實佢係一個好內向嘅人。所以我好多謝天父咁多年佢哋身體都好好，爸爸除咗有一、兩次跌親其實都冇乜問題。」軒仔透露將會開始安排父母於香港的生活：「可以照顧到佢哋啦，唔駛做嘢時又可以返去食飯陪吓佢哋，有啲乜嘢都可以照顧得到，所以我好想同大家分享！我覺得喺一個屋企嚟講，照顧到佢哋，喺人生呢個階段係好重要。」