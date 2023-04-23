東張西望｜細仔疑與老人院合謀偷走413萬　翟婆婆堅稱簽咗3張白紙

今日（23日）《東張西望》講到早前報道過翟婆婆疑似整副家財被細仔偷走，昨日（22日）有新進展，大仔向《東張西望》爆料指警方已介入調查。之前提到翟婆婆曾被細仔送往老人院並被禁止離開，後來回家中便發現現財物不翼而飛，懷疑細仔趁她在老人院時奪去，更懷疑細仔與老人院合謀奪去翟婆婆的家財。

翟婆婆疑似整副家財被細仔偷走。(節目截圖)

翟婆婆被細仔送往老人院後禁止大仔探望，亦訛稱翟婆婆有腦退化。大仔揭穿細仔的計謀後，翟婆婆不想見細仔，大仔被老人院留難：「老人院同我講要兩個見證人，我話ok，我老婆囉，佢就話我老婆唔得，呢度搵人幫我做見證，佢就話呢度冇任何一個人會同你做見證。」大仔更說老人院即場撕毀那張翟婆婆不想見細仔的證明書。之後大仔離開一會再折返就已經見細仔與弟婦在老人院門口與唐姑娘「密談」，一會後便離開。

大仔離開一會再折返就已經見細仔與弟婦在老人院門口與唐姑娘「密談」，一會後便離開。(節目截圖)

大仔指翟婆婆說唐姑娘叫她在3張白紙上面簽名，翟婆婆說：「去到第3 日，唐姑娘叫我簽咗3張紙，我唔知係咩嘢嚟。」因為翟婆婆說只有自己在老人院，怕被姑娘在老人院虐待，所以就屈服了在白紙上簽名。大律師陸偉雄指出：「將一啲不當嘅內容加落去，所以嘅資料簽文件時候冇架嘛，咁即係話有人事後偽造一張咁嘅文件，咁就有刑事成份。」

大仔指翟婆婆說唐姑娘叫她在3張白紙上面簽名，翟婆婆說：「去到第3 日，唐姑娘叫我簽咗3張紙，我唔知係咩嘢嚟。」(節目截圖)

因為翟婆婆說只有自己在老人院，怕被姑娘在老人院虐待，所以就屈服了在白紙上簽名。(節目截圖)

《東張西望》陪同大仔到老人院查詢，出來接待的姑娘指：「唐姑娘今日去咗上堂。」當《東張西望》表明身份後姑娘立即警覺起來，對於問題全都說不知道，再提到唐姑娘時，她立即說：「佢今日唔返工。」更指今日負責人是她，亦不予任何回應，便立即關門。《東張西望》再跟據門前告示致電負責人「甘太」，由她的秘書接聽，指甘太不在辦公室，而《東張西望》向秘書表示因翟婆婆一事而致電時，秘書就說：「我哋唔接受訪問！」便掛掉電話。

《東張西望》陪同大仔到老人院查詢。(節目截圖)

最後於節目播出前傳來翟婆婆病危的消息，三日後翟婆婆便因新冠肺炎離世，大仔指翟婆婆晚年在老人院感覺很悲哀，更指細仔連電視機都不給她，令她情緒漸差，從而影響健康。大仔說翟婆婆離世前仍然未能對細仔偷走家財一事釋懷：「細佬呃咗400幾多萬？」大仔更說翟婆婆離世前仍然想親口跟大家說：「喺護老院嘅時候簽咗3張白紙，但係好可惜，佢今日已經冇機會，佢已經走咗啦。」大律師陸偉雄亦有說即使翟婆婆離世，不等於事件已經終結。