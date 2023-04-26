非常檢控觀｜港姐梁超怡演年輕版　陳煒認冇交流：有我就冇佢

藝人馬德鐘﹑陳煒25日現身將軍澳為主演的 TVB新劇《非常檢控觀》（暫名）拍攝一場慈善拍賣會的戲份。在劇中他們一個是飾演檢控官一個是大律師，有不少對手戲，而在接受訪問時他們表明大家合作好順暢，因為已非首次合作。

馬德鐘﹑陳煒在劇中有不少對手戲。（葉志明攝）

在接受訪問時馬德鐘表示：「我係一個檢控官，但我嘅檢控官盡量唔上庭就可以還原真相之餘，希望嗰啲罪犯自己認罪，就唔需要嗰啲受害人再受多一次傷害。（呢個角色好聰明？）佢係有一個病呢個病叫做「鏡反射觸覺聯覺症」，人哋嘅感覺感受完全可以反射係我嘅身上。（有冇為角色做功課？）有，我哋都睇咗啲資料，編劇都做咗好多資料蒐集俾我哋，所以喺戲劇方面睇吓點樣呈現出嚟。」

馬德鐘在劇中飾演一位患有「鏡反射觸覺聯覺症」的檢控官。（葉志明攝）

而在旁的陳煒就表示自己飾演一位大律師：「後生嘅時候我哋（馬德鐘）係戀人，但後尾佢讓愛佢有「鏡反射觸覺聯覺症」，佢知道佢嘅阿哥都鍾意我，佢反而將呢個愛人讓俾阿哥，咁我就好嬲。（再次合作係唔係更有默契？）會呀，大家個信任高咗，所以一開頭我哋好容易可以入到氣氛。」合作上來非常順暢。

另外，提及到應屆港姐梁超怡加入劇組將飾演她的年輕版，對此問到二人有沒有作出交流，陳煒就表示：「冇喎，有佢無我，有我就冇佢，其實佢都係做返一個天真可愛嘅女孩子，佢喺佢嘅經歷之後先變成我依家嘅性格。」似乎在劇中甚少有對手戲。

陳煒在劇中飾演一位大律師。（葉志明攝）

而目前約滿邵氏回復自由身的馬德鐘，問及會否多在內地發展時，他就表示：「不嬲都兩邊走，只不過疫情呢幾年少咗啦，依家開始社會變返正常，好多嘢開始運作翻，變咗會兩邊走多啲。（會唔會多參加綜藝節目？）都要睇吓啱唔啱同埋當期。（邵氏有冇作出挽留？）」冇，依家我覺得我想有一啲新嘅發展唔同嘅方向。」