41歲薛凱琪榮升成都闊太新寵　亮相品牌晚宴獲爭相合照超受歡迎

41歲薛凱琪（Fiona）參加完內地綜藝節目《乘風破浪3》後聲名大噪，再加盟《無限超越班》，吸引大批網友關注。薛凱琪顏值亦有所進化，妝容愈發精緻，厚唇高鼻濃妝，有網友認為她愈加靠攏如今內地時興的「網紅臉」，然而薛凱琪妝容愈濃人氣愈高，收穫大批忠實粉絲。

薛凱琪近來主力在內地發展。（Instagram@physit）

薛凱琪身價幾級跳，日前更獲邀到四川成都的品牌晚宴，深受內地闊太歡迎！從現場片段可見，出席女士位位都珠光寶氣，部分坐靚車到場，現場衣香鬢影。薛凱琪為了尊重場合，精心打扮以一身露肩黑色晚裝裙亮相晚宴，配以簡單項鏈和水滴形耳環，束起頭髮洋溢高貴感，妝容亦更發濃厚，可謂脫胎換骨，完美融入場合。

Fiona因《乘風破浪3》在內地人氣急升。（薛凱琪微博圖片）

席間主持人介紹作為嘉賓出席的薛凱琪，薛凱琪起身微微優雅鞠躬，獲在場人士熱烈拍手歡迎。而在場女士亦把握機會，爭相站在薛凱琪身旁打卡合照，頓時令她成為全場焦點！

不少人都話薛凱琪外貌大變。（影片截圖）

薛凱琪亦相當識做人，有求必應，綻放甜美笑容影完一張又一張，又主動陪身旁人聊天，誠意十足。事後與薛凱琪合照的女士於社交網發文，大讚薛凱琪友善又無架子，更形容她就似閨蜜，「一直在跟客人拍照，和我們selfie，感覺像閨蜜一樣」。

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