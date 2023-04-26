《中年好聲音》冠軍周吉佩真實歌聲曝光　觀眾一句評價證實至名歸

無綫（TVB）綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》三甲結果塵埃落定，由周吉佩（吉吉）爆冷奪冠，李佳和羅啟豪分別屈居亞軍和季軍。而賽前大熱的龍婷僅獲「觀眾最愛好聲音」獎項，有觀眾不滿龍婷和李佳雙雙落馬，直斥賽果有造馬之嫌，蜂擁至TVB社交平台鬧爆。總經理曾志偉賽後受訪解畫，稱不可能造馬，並讚當晚周吉佩表現滿分，攞獎實至名歸。

周吉佩奪下《中年好聲音》冠軍。

各個參賽者隨住節目熱度而人氣急升，周吉佩、羅啟豪、有「港版韓紅」之稱林鉫徫隨即獲邀到保良局董事會聯歡晚宴演唱。有網友拍下現場片段分享至社交網，周吉佩、羅啟豪均西裝革履亮相宴會，獲全場拍手歡迎。

周吉佩發揮得十分不錯。（小紅書圖片）

周吉佩在台上演唱Beyond的《不再猶豫》，在沒有調音、非使用專業音響設備的情況下，見觀大場面的三人表現均相當淡定。其中周吉佩發揮穩定，唱高音毫無難度；羅啟豪則先幽默自稱「英國豪」，炒熱現場氣氛；又選唱了深有發揮空間、張信哲的《愛如潮水》，演唱期間更收到女粉絲贈送的花束，可見人氣。

周啟豪收到女粉絲送的花束。（小紅書圖片）

該發文網友表示，當晚親耳聽到三人歌聲後，評價為「算是不錯」，「實測中年好聲音現場唱得怎麼樣？公平一點，香港君悅酒店的音響沒有專業級別的好，他們唱得也算是不錯。」另有網友力讚羅啟豪聲線動聽。

林鉫徫舉起手比贊，好淡定。（小紅書圖片）

中年好聲音｜TVB反擊造馬傳聞 公開數據力證周吉佩實至名歸