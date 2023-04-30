Anson Lo心痛腳毛變少　爆新劇或與陳漢娜有親熱戲：I’m strong

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）今日現身沙田馬場，吸引逾千神徒支持，而教父亦有現身觀眾席。教主接受訪問時，笑言表演時一直聞到草以及馬嘅味道，感覺既新鮮又特別。得知不少神徒為霸頭位，兩日前已在場排隊，Anson Lo表示：「好多謝大家呢個月用咗好多方式去應援我，自己係知道佢哋嘅辛苦。」



Anson Lo今日現身馬場。（葉志明 攝）

AL任Dancer時曾與陳慧琳合作，今日一聚，身份已經不同，AL透露等出場時，Kelly主動與他聊天，對方除問他腳傷康復進度外，又問他有無食早餐，令他感到十分窩心，而他亦樂意將來與Kelly合作。

教主與Kelly一同影相。（葉志明 攝）

人生首次入馬場，AL坦言自己冇任何抽獎運，所以唔打算「獻醜」。他說：「MIRROR成員係知道我呢個情況，唔止買唔買，係所有。認路、買嘢食⋯⋯總知好多生活大小事都寧願自己做，唔會俾我做。但我係可以照顧自己嘅，兩件事冇衝突。」問到腳傷狀況，AL表示： 「已經好返好多，但未去到時百分百康復，所以有就住跳，因為始終嚟緊仲有騷、《12怪盜》打戲又未拍晒，所以要留返少少quota，但專業嘅，唔會太hea。」AL指除會複診、拉筋外，昨晚再次出動藥貼膠布，但不到一小時已十分後悔。「講真我都唔係好想脫毛，而家右腳係一撻撻，近半年都唔會有騷腳機會。」AL又表示絕不考慮脫毛，又話唔會再使用藥貼膠布：「𢬿嗰下都真係幾痛，尋日以快打慢，好work 但你望住啲貼上面有屬於自己嘅物體⋯⋯好心痛，都留咗20年啦。」為怕大家過入關注自己嘅腳毛，AL表示要停止呢個話題。

Anson Lo強調今日是人生首次入馬場。（葉志明 攝）

隊友姜濤今日生日，AL表示較晚時間會與對方一齊開工，估計會與工作人員一齊為他慶生，但未必有時間與他食飯。而為有足夠體力應付全日工作，AL表示有食飽同飲水，對於不時被問到有伙食飽開工，他尷尬笑言：「其實我已經28歲，但我明點解大家咁關心我，我媽咪都話我易受傷，唔係弱， 好強。」

現場好多神徒。（葉志明 攝）

《盜月者》尚有一日戲份煞科，AL隨即要繼續《12大盜》，以及準備《社內相親》拍攝，他透露自己在劇中是飾演總裁一角。「花姐成日話我照顧唔到自己，所以幻想唔到我點做總裁，我話比大家聽我一定做到。我當初一知要拍時都睇晒韓國版本，有啲場口都wow，但唔知會唔會刪減，照keep都無問題，我專業同埋好強，所以OK。」